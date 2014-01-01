Со вчерашнего дня, несмотря на сложные погодные условия, коммунальщики обеспечивают жизнедеятельность областного центра. По поручению городского головы Владимира Буряка, все службы работают в усиленном режиме, ведется круглосуточная работа.Посыпочные материалы и топливо в наличии. Техника КП " ЭЛУАД " вышла вчера, 6 февраля, на городские магистрали с 12 часов и работала на протяжении всей ночи. Заместитель городского головы Владимир Волобуев отмечает слаженность в работе коммунальщиков по расчистке города от снега.- Задействована вся коммунальная техника. Результат - движение в течение суток остановлено не было. И это исходя из того, что спецтехники в городе на сегодня недостаточно. Заторы образовывались на дорогах преимущественно из-за того, что водители не выбирают безопасную дистанцию и скорость. Дорожники продолжали работать всю ночь. Также в ночное время велась расчистка тротуаров тракторами. После уборки основных улиц будут убирать частный сектор, - сказал Владимир Волобуев.Всего в борьбе со снегом задействовано более 70 единиц спецтехники КП " ЭЛУАД " . Также убирают и посыпают дорожки на внутридворовых территориях дворники КП " Титан " , рабочие КРСП " Зеленстрой " - пешеходные зоны закрепленных территорий улиц, парков, скверов.Расчистка от снега тротуаров, прилегающих к кафе, ресторанам, магазинам и другим объектам - за предпринимателями.Погодные условия остаются сложными, работы по уборке города от снега продолжаются, сообщает сайт мэрии.