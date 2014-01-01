В Запорожье продолжается зимняя непогода.
Со вчерашнего дня, несмотря на сложные погодные условия, коммунальщики обеспечивают жизнедеятельность областного центра. По поручению городского головы Владимира Буряка, все службы работают в усиленном режиме, ведется круглосуточная работа.
Посыпочные материалы и топливо в наличии. Техника КП "ЭЛУАД" вышла вчера, 6 февраля, на городские магистрали с 12 часов и работала на протяжении всей ночи. Заместитель городского головы Владимир Волобуев отмечает слаженность в работе коммунальщиков по расчистке города от снега.
- Задействована вся коммунальная техника. Результат - движение в течение суток остановлено не было. И это исходя из того, что спецтехники в городе на сегодня недостаточно. Заторы образовывались на дорогах преимущественно из-за того, что водители не выбирают безопасную дистанцию и скорость. Дорожники продолжали работать всю ночь. Также в ночное время велась расчистка тротуаров тракторами. После уборки основных улиц будут убирать частный сектор, - сказал Владимир Волобуев.
Всего в борьбе со снегом задействовано более 70 единиц спецтехники КП "ЭЛУАД". Также убирают и посыпают дорожки на внутридворовых территориях дворники КП "Титан", рабочие КРСП "Зеленстрой" - пешеходные зоны закрепленных территорий улиц, парков, скверов.
Расчистка от снега тротуаров, прилегающих к кафе, ресторанам, магазинам и другим объектам - за предпринимателями.
Погодные условия остаются сложными, работы по уборке города от снега продолжаются, сообщает сайт мэрии.
Со вчерашнего дня, несмотря на сложные погодные условия, коммунальщики обеспечивают жизнедеятельность областного центра. По поручению городского головы Владимира Буряка, все службы работают в усиленном режиме, ведется круглосуточная работа.
Посыпочные материалы и топливо в наличии. Техника КП "ЭЛУАД" вышла вчера, 6 февраля, на городские магистрали с 12 часов и работала на протяжении всей ночи. Заместитель городского головы Владимир Волобуев отмечает слаженность в работе коммунальщиков по расчистке города от снега.
- Задействована вся коммунальная техника. Результат - движение в течение суток остановлено не было. И это исходя из того, что спецтехники в городе на сегодня недостаточно. Заторы образовывались на дорогах преимущественно из-за того, что водители не выбирают безопасную дистанцию и скорость. Дорожники продолжали работать всю ночь. Также в ночное время велась расчистка тротуаров тракторами. После уборки основных улиц будут убирать частный сектор, - сказал Владимир Волобуев.
Всего в борьбе со снегом задействовано более 70 единиц спецтехники КП "ЭЛУАД". Также убирают и посыпают дорожки на внутридворовых территориях дворники КП "Титан", рабочие КРСП "Зеленстрой" - пешеходные зоны закрепленных территорий улиц, парков, скверов.
Расчистка от снега тротуаров, прилегающих к кафе, ресторанам, магазинам и другим объектам - за предпринимателями.
Погодные условия остаются сложными, работы по уборке города от снега продолжаются, сообщает сайт мэрии.
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