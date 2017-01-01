В Шевченковском районе Запорожья произошла драка.
На 34-летнего запорожца напали незнакомцы на остановке общественного транспорта. После этого мужчины сели в "Тойоту" и уехали. К счастью, пострадавший запомнил номера машины и сообщил их полицейским.
Правоохранители задержали автомобиль, в салоне которого были двое братьев и сын одного из них, неоднократно имевшие проблемы с законом. Кроме того, внедорожник, на котором они передвигались, с 2015 года значится как сгоревший.
Подозреваемых доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье произошли разборки со стрельбой.
Читайте также: В одном из ночных клубов Запорожья обокрали девушку.
На 34-летнего запорожца напали незнакомцы на остановке общественного транспорта. После этого мужчины сели в "Тойоту" и уехали. К счастью, пострадавший запомнил номера машины и сообщил их полицейским.
Правоохранители задержали автомобиль, в салоне которого были двое братьев и сын одного из них, неоднократно имевшие проблемы с законом. Кроме того, внедорожник, на котором они передвигались, с 2015 года значится как сгоревший.
Подозреваемых доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье произошли разборки со стрельбой.
Читайте также: В одном из ночных клубов Запорожья обокрали девушку.
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