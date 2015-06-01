



Как рассказал " Индустриалке " председатель областной организации Красного Креста Константин Силин, в Красногоровку, Марьинку, Курахово многие переехали из оккупированных территорий — чтобы не уезжать далеко от дома, за пределы Донбасса, а многие приехали, прожив какое-то время на мирной территории страны.- Наши волонтеры ездили, смотрели, - говорит Константин Алексеевич. - Там живут в гораздо худших условиях, чем, например, в Запорожье, где переселенцам идет достаточно много помощи. Жители " серой зоны " по прежнему нуждаются в теплой одежде, одеялах, матрасах, им необходимы продукты питания — крупы, растительное масло, сахар, кофе, чай.Когда произошло обострение ситуации на востоке Украины, запорожцы, спасибо им, откликнулись — приносили вещи, продукты, много продуктов передала Запорожская епархия УПЦ. Мы передали эту гуманитарную помощь в Курахово и Марьинку....Красный Крест готов принять любую помощь, к горожанам только просьба: не приносить для отправки пострадавшим от военных действий на Донбассе вещи, которые вроде жалко выбросить на помойку, но реально они годятся разве что на тряпки.Офис областной организации Красного Креста находится по адресу: ул. Почтовая (бывш. Горького), 4а - в районе школы №11 или Запорожского военного госпиталя. Контактный телефон офиса: 764-28-92.Так называемая " серая зона " - это своеобразная нейтральная полоса между сторонами боевых действий, образованная из-за отвода вооружений от линии соприкосновения согласно Минским договоренностям.Формально все населенные пункты " серой зоны " находятся в юридическом поле Украины, живут по украинским законам, поставки продовольствия и товаров первой необходимости осуществляются из Украины при координации с международными гуманитарными организациями. Но на самом деле все намного сложнее." Серые зоны " войны на Донбассе — это не Украина, но и не " республики " . Это особый по статусу район боевых действий, где процветает контрабанда и неопределенность относительно будущего." Серые зоны " можно условно разделить на три категории. Первая, это совсем " серые " , вроде Коминтерново, то есть заброшенные села, находящиеся на линии боевых действий. Здесь нет органов власти, милиции, судов, нет постоянной работы. Население этих поселков (те, кто остался, а таких примерно половина) вынуждено выживать за счет натурального хозяйства и местечковой контрабанды продуктов питания.Вторая категория - города и села, где сохраняется присутствие украинских военных - так называемые крайние блокпосты. От этого менее " серыми " они не становятся. Именно их названия слышатся в ежедневных сводках обстрелов, именно они обозначены на карте АТО - Широкино, Гранитное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и другие.Третья категория — " серые " города и села, отдаленные от линии соприкосновения на расстояние до 15 км. в украинскую сторону. Такой зоной является город-спутник Горловки Дзержинск, Светлодарск, Старогнатовка, Попасная и другие.Местные выборы здесь проведены не были, разрушенное обстрелами хозяйство не спешат восстанавливать, а международные гуманитарные организации сталкиваются со сложностями при взаимодействии с местными органами власти и общинами.Фото: Александр Прилепа