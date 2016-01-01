На сегодняшний день девять сотрудников военных комиссариатов находятся в длительной командировке в зоне проведения АТО, в том числе два заместителя облвоенкома и три районных военных комиссара.
- По решению Генерального штаба все сотрудники военных комиссариатов должны пройти через зону АТО, - рассказал "Индустриалке" заместитель военного комиссара Запорожской области — начальник отдела комплектования и призыва Юрий Бойко, добавив, что такая командировка — это поощрение.
На данный момент в длительной командировке находятся заместитель облвоенкома по мобилизации полковник Александр Мойко, временно исполняющий обязанности заместителя облвоенкома по работе с личным составом майор Вадим Коновал, военком Заводского РВК подполковник Геннадий Любарский, военком Ореховского района подполковник Юрий Сергиенко, и.о. военкома Акимовского района подполковник Александр Исаев, чей сын Женя был тяжело ранен в зоне АТО в ночь с 10 на 11 июля 2014 года под Зеленопольем Луганской области, когда по украинским военным террористы ударили из "Градов", заместитель начальника финотдела ОВК Дмитрий Весленко и другие.
- Трое солдат уехали в зону АТО в прошлую пятницу, еще трое уезжают 9 числа, - рассказал Юрий Бойко.
К слову, часть районных военкомов находились в командировках в зоне АТО в самом начале событий на Донбассе - в 2014 году.
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