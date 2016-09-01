Патрульных вызвал мужчина, который заметил возле одного из подъездов дома по бульвару Центральному мужчин с металлическими запчастями.
Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели возле дома двери от электрического щитка и другой металлом. Неподалеку стоял какой-то мужчина, который бросился бежать, заметив машину патрульных. Задержать беглеца удалось в подъезде.
24-летний парень не смог адекватно объяснить, что это за металлолом и откуда он взялся. Патрульные выяснили, что металлические двери, которые лежали возле подъезда сняли с щитка, находящегося в подвале дома.
На место происшествия вызвали сотрудников райотдела, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
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Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели возле дома двери от электрического щитка и другой металлом. Неподалеку стоял какой-то мужчина, который бросился бежать, заметив машину патрульных. Задержать беглеца удалось в подъезде.
24-летний парень не смог адекватно объяснить, что это за металлолом и откуда он взялся. Патрульные выяснили, что металлические двери, которые лежали возле подъезда сняли с щитка, находящегося в подвале дома.
На место происшествия вызвали сотрудников райотдела, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье грабитель далеко не ушел
Читайте также: Вор-неудачник в Запорожье украл обод от канализационного люка и попался
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