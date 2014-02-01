В социальных сетях появилось фото, на котором видно, как сквозь деревья по снегу пробирается группа кабанчиков.
Вот как подписан снимок: "Центральная часть о. Хортица. Фотограф встретил выводок кабанчиков с мамой. Ближе подойти не удалось, убежали. По примерным подсчетам на острове около 100 особей. Но так как кабанам ничего не стоит переплыть Днепр даже зимой, то точную цифру сказать сложно".
В комментариях пользователи отмечают, что автору снимка повезло, мол, животное с выводком достаточно агрессивное и могло напасть на любого.
Как писала "Индустриалка", В Запорожской области поселилась медведица-блондинка с янтарными глазами
Фото: сообщество "Запорожье — любимый город"
Вот как подписан снимок: "Центральная часть о. Хортица. Фотограф встретил выводок кабанчиков с мамой. Ближе подойти не удалось, убежали. По примерным подсчетам на острове около 100 особей. Но так как кабанам ничего не стоит переплыть Днепр даже зимой, то точную цифру сказать сложно".
В комментариях пользователи отмечают, что автору снимка повезло, мол, животное с выводком достаточно агрессивное и могло напасть на любого.
Как писала "Индустриалка", В Запорожской области поселилась медведица-блондинка с янтарными глазами
Фото: сообщество "Запорожье — любимый город"
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