Как отмечают в департаменте культуры и туризма городского совета, Положения были разработаны по поручению городского головы Владимира Буряка для поддержки одар е нных учащихся городских школ эстетического воспитания, премирования преподавателей за высокое профессиональное мастерство.Так, в соответствии с Положением, претендентами на премию могут быть учащиеся школ эстетического воспитания и их преподаватели. Кандидатуры вносят соответствующие учебные заведения. Премия выплачивается разово. Количество премий определяется ежегодно в зависимости от имеющегося финансирования. Необходимые средства будут выделяться из городского бюджета, в рамках городской целевой программы в отрасли культуры.Как сообщает сайт мэрии, в Запорожье, в отличие от многих других украинских городов, удалось сохранить сеть школ детских художественных школ. В городе насчитывается тринадцать городских школ эстетического воспитания. Среди них восемь музыкальных школ, четыре школы искусств и одна детская художественная школа. В них обучается более пяти тысяч детей, работают сотни опытных педагогов. В Запорожье утверждена городская программа поддержки коммунальных учреждений культуры на 2016-2018 год. Программа предусматривает финансовую поддержку за сч е т средств местного бюджета учреждений культуры города, в том числе и школ эстетического воспитания.