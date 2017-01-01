В Запорожье петицию о размещении общественных туалетов в местах большого скопления людей подписали 750 человек.
Таким образом, инициативу должны рассмотреть депутаты на сессии горсовета.
Автор петиции выступает за то, чтобы во всех парках, скверах и других общественных местах были установлены стационарные или биотуалеты.
Как писала "Индустриалка", запорожцы ждут бесплатный WI-FI.
Читайте также: В Запорожье еще одна петиция попадет на рассмотрение горсовета.
Таким образом, инициативу должны рассмотреть депутаты на сессии горсовета.
Автор петиции выступает за то, чтобы во всех парках, скверах и других общественных местах были установлены стационарные или биотуалеты.
Как писала "Индустриалка", запорожцы ждут бесплатный WI-FI.
Читайте также: В Запорожье еще одна петиция попадет на рассмотрение горсовета.
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