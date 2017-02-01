Средь белого дня из рук мужчины грабитель выхватил белый планшет Bravis и убежал.
Все это произошло на улице Чаривной в Шевченковском районе города.
Потерпевший не растерялся и сразу же обратился к правоохранителям.
Прибыв к заявителю, патрульные получили детальное описание злоумышленника и отправились на его поиск.
Подозреваемого заметили на улице Бочарова, потерпевший сразу же опознал его, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.
Вора задержали и доставили в Шевченковское отделение полиции.
Как сообщала "Индустриалка", вор-неудачник в Запорожье украл обод от канализационного люка и попался.
Все это произошло на улице Чаривной в Шевченковском районе города.
Потерпевший не растерялся и сразу же обратился к правоохранителям.
Прибыв к заявителю, патрульные получили детальное описание злоумышленника и отправились на его поиск.
Подозреваемого заметили на улице Бочарова, потерпевший сразу же опознал его, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Запорожья.
Вора задержали и доставили в Шевченковское отделение полиции.
Как сообщала "Индустриалка", вор-неудачник в Запорожье украл обод от канализационного люка и попался.
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