Среди претенденток на первое в этом году почетное звание есть и запорожанка – воспитанница СК " Металлург " , стипендиат комбината " Запорожсталь " Анастасия Ткачук. Которая, кстати, была признана лучшей спортсменкой января в Запорожье.Подопечная Константина Рурака успешно начала зимний сезон, одержав три победы на командном чемпионате Украины в Запорожье. С пятым результатом сезона в мире Анастасия выиграла в беге на 1500 метров (4.15,58). А так же была первой в беге на 800 метров (2.04,97) и принесла запорожской команде победу в эстафете 200 + 400 + 600 + 800 метров.Конкуренцию Анастасии Ткачук, в конкурсе на звание " легкоатлетки месяца " , составляют - прыгунья в высоту Юлия Левченко, которая выиграла " Рождественские старты " в Киеве с третьим результатом сезона в мире (1.92) и заняла второе место на международных соревнованиях в Швеции (1.89). А так же многоборка Алина Шух – она стала сенсацией командного чемпионата Украины в Запорожье , установив новый рекорд мира среди юниоров в пятиборье, показав при этом лучший результат сезона в мире (4550 очков).Участие в голосовании на определение лучшей легкоатлетки Украины могут принять все желающие. Поддержать спортсменок можно по ссылке https://apps.facebook.com/my-polls/form/2017-1620729. Голосование продлится до 10-00 пятницы, 10 февраля.