Исполнитель Сергей Полянский (Днепр)и поэт Алексей Демич (Каменское-бывший Днепродзержинск) впервые выступят в совместной программе. Об этом " Индустриалке " сообщил президент клуба " Островок " Александр Супрун.- Сергей Полянский и Алексей Демич - суперпрофессионалы, которых, безусловно, интересно послушать, - говорит Александр Супрун. - Они давние друзья нашего клуба, почетные гости фестивалей "Мартовский кот" и "Поющий остров",В первых двух отделениях выступают гости, а в третьем зрителей ждет дружеское застолье с гитарой и стихами по кругу, таков уже ставший традиционным формат проведения квартирников " Островка " .На вопрос, известно ли, когда состоится фестиваль авторской песни " Мартовский кот " , который организует " Островок " , Александр Супрун ответил:- 4 и 5 марта. В первый день — мой сольное выступление, а во второй — гала-концерт. Напомню, что фестиваль, можно сказать авторский — приурочен к моему дню рождения, который отмечаю 5 марта. Фестиваль состоится в одиннадцатый раз.