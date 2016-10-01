На третьем в этом году квартирнике "Вечер при свечах" городского клуба авторской песни "Островок" выступит яркий творческий тандем из Днепропетровской области.
Исполнитель Сергей Полянский (Днепр)и поэт Алексей Демич (Каменское-бывший Днепродзержинск) впервые выступят в совместной программе. Об этом "Индустриалке" сообщил президент клуба "Островок" Александр Супрун.
- Сергей Полянский и Алексей Демич - суперпрофессионалы, которых, безусловно, интересно послушать, - говорит Александр Супрун. - Они давние друзья нашего клуба, почетные гости фестивалей "Мартовский кот" и "Поющий остров",
В первых двух отделениях выступают гости, а в третьем зрителей ждет дружеское застолье с гитарой и стихами по кругу, таков уже ставший традиционным формат проведения квартирников "Островка".
На вопрос, известно ли, когда состоится фестиваль авторской песни "Мартовский кот", который организует "Островок", Александр Супрун ответил:
- 4 и 5 марта. В первый день — мой сольное выступление, а во второй — гала-концерт. Напомню, что фестиваль, можно сказать авторский — приурочен к моему дню рождения, который отмечаю 5 марта. Фестиваль состоится в одиннадцатый раз.
***
"Вечер при свечах" с участием Сергея Полянского и Алексея Демича состоится 12 февраля, начало в 16.00.
Так как количество мест ограничено, то для всех желающих обязательна предварительная запись.
Телефоны: 066-737-93-82, 096-360-88-08, 093-906-93-38.
Исполнитель Сергей Полянский (Днепр)и поэт Алексей Демич (Каменское-бывший Днепродзержинск) впервые выступят в совместной программе. Об этом "Индустриалке" сообщил президент клуба "Островок" Александр Супрун.
- Сергей Полянский и Алексей Демич - суперпрофессионалы, которых, безусловно, интересно послушать, - говорит Александр Супрун. - Они давние друзья нашего клуба, почетные гости фестивалей "Мартовский кот" и "Поющий остров",
В первых двух отделениях выступают гости, а в третьем зрителей ждет дружеское застолье с гитарой и стихами по кругу, таков уже ставший традиционным формат проведения квартирников "Островка".
На вопрос, известно ли, когда состоится фестиваль авторской песни "Мартовский кот", который организует "Островок", Александр Супрун ответил:
- 4 и 5 марта. В первый день — мой сольное выступление, а во второй — гала-концерт. Напомню, что фестиваль, можно сказать авторский — приурочен к моему дню рождения, который отмечаю 5 марта. Фестиваль состоится в одиннадцатый раз.
***
"Вечер при свечах" с участием Сергея Полянского и Алексея Демича состоится 12 февраля, начало в 16.00.
Так как количество мест ограничено, то для всех желающих обязательна предварительная запись.
Телефоны: 066-737-93-82, 096-360-88-08, 093-906-93-38.
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