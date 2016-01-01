Из-за ухудшения погодных условий на дорогах Запорожской области возникли проблемы для движения транспорта. Спасателям пришлось вытаскивать скорую помощь, легковые автомобили и фуры из снежных ловушек.
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, за сутки были спасены 36 человек и высвобождено 20 единиц техники. На сложных участках работали 48 спасателей и 10 единиц техники.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, за сутки были спасены 36 человек и высвобождено 20 единиц техники. На сложных участках работали 48 спасателей и 10 единиц техники.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.
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