В Черниговском районе Запорожской области вода нахлынула в учебное учреждение.
Сильный дождь, таяние снега и вода с полей пошли через двор школы, из-за чего вода затопила подвал и поднялась на уровень около 50 см.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели откачали 670 м. куб. талой воды. Последствие непогоды на месте ликвидировали три бойца ГСЧС с привлечением одной единицы спецтехники. Школа работает в штатном режиме.
Как писала "Индустриалка", в спальном районе Запорожья многоэтажка могла взлететь в воздух.
Читайте также: Где в Запорожье можно спрятаться то морозов.
Сильный дождь, таяние снега и вода с полей пошли через двор школы, из-за чего вода затопила подвал и поднялась на уровень около 50 см.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, спасатели откачали 670 м. куб. талой воды. Последствие непогоды на месте ликвидировали три бойца ГСЧС с привлечением одной единицы спецтехники. Школа работает в штатном режиме.
Как писала "Индустриалка", в спальном районе Запорожья многоэтажка могла взлететь в воздух.
Читайте также: Где в Запорожье можно спрятаться то морозов.
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