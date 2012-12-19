Укрыться от морозов, а также согреться горожане могут в 14-ти пунктах обогрева, которые развернуты при медучреждениях, а также в мобильном пункте около Малого рынка.Здесь можно отогреться, выпить теплый чай, а также при необходимости получить медицинскую консультацию и помощь.