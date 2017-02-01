В запорожском ночном клубе под утро у девушки украли мобильный телефон.
К счастью, воровка была ярко одета и ее быстро нашли. Пострадавшая опознала девушку в желтом свитере, а у нее в куртке правоохранители нашли украденный гаджет.
Подозреваемая пыталась убежать, но ее задержали и доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье женщина безбожно травила богатых мужчин.
Читайте также: В Запорожье произошли разборки со стрельбой.
К счастью, воровка была ярко одета и ее быстро нашли. Пострадавшая опознала девушку в желтом свитере, а у нее в куртке правоохранители нашли украденный гаджет.
Подозреваемая пыталась убежать, но ее задержали и доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье женщина безбожно травила богатых мужчин.
Читайте также: В Запорожье произошли разборки со стрельбой.
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