Эта история началась с гневного поста в соцсети. Демобилизованный участник АТО Владимир Накалюжный был шокирован тем, что в селе Любимовка Михайловского района неизвестные сожгли крест на могиле его побратима Коли Прохорова, который погиб в Иловайском котле.
Николай был водителем, служил в 93-й отдельной механизированной бригаде. Погиб во время прорыва из "котла" под Иловайском. Опознан по ДНК-экспертизе среди бойцов, похороненных в Днепропетровске.
Эти сухие данные не передадут боль родителей и жены, которая осталась с маленькой дочуркой на руках, ведь они почти год искали своего Колю. Искали и молчали, потому что верили. Кто знает, может озвучить - значит принять, а сердце кричит о другом. Сколько парней осталось в том аду, но каждая мама верит, что пропавший без вести, это еще не погибший. Может плен, может травма, но живой... Не судилось. Коля "вернулся" домой в июле 2015 года, чтобы обрести вечный покой в родной земле.
Крест подожгли?
В октябре прошлого года произошло нечто странное. Крест на могиле Коли стал обгоревшим. Как это произошло, никто не видел. Есть лишь предположения, что он загорелся из-за сухой травы, которую кто-то поджог. Но на самом кладбище возле могилы сухая трава до сих пор стоит нетронутая.
- Мы считаем, что крест кто-то поджег специально, ведь внизу у основания он остался огнем не тронут. Горела бы трава, крест обгорел бы снизу, - говорит Владимир Накалюжный. - Такое впечатление, что его чем-то облили и подожгли.
Как бы там ни было, Владимир вместе с побратимом из Михайловки Сергеем Киенко, который в 4-ю волну мобилизации попал в АТО и служил механиком-водителем БМП в 20-м батальоне 93-й бригады, решили взять все в свои руки и заменить обгоревший крест на новый.
С этой мыслью Владимир Накалюжный посетил Михайловское высшее профессиональное училище, в котором учились ребята, в том числе и погибший Николай Прохоров.
Администрация училища приняла решение купить крест, а задачей ребят стала уже непосредственно установка. Дело в том, что в этом учебном заведении принято поддерживать связь с выпускниками, для многих этот коллектив стал второй семьей.
- Коля Прохоров учился в 54-й группе трактористов, был обычным мальчиком, пришел к нам после девятого класса родной любимовской школы. Учился, как и все. Звезд с неба не снимал, был обычным ребенком, но он очень был трудолюбивым. Стоило только сказать что нужна помощь, он всегда был первым, кто бросался помочь или что-то сделать, - рассказала "Индустриалке" заместитель директора по учебно-воспитательной работе Людмила Макарова. - Коля очень дружил с ребятами в группе, его очень любили однокурсники. Он просто прирос душой к училищу.
После окончания учебы его призвали в армию на срочную службу, после демобилизации он первым делом приехал к нам. И потом он приходил к нам очень часто, работал и жил он затем в Бердянске, где встретил и свою будущую жену, доченька у них родилась.
У нас были с ним очень теплые отношение, все говорил мне, как он свою жену и доцю любит, так любит...
Дело в том, что когда его призвали в АТО в первую волну мобилизации, мы об этом даже не знали. И о его смерти мы узнали гораздо позже, никто ничего не говорил. Об этой трагедии, которая стала для нас шоком, мы узнали гораздо позже, когда его уже нашли после анализа ДНК.
Лишь 3 июля 2015 года Колю привезли домой, чтобы похоронить на родной земле. Он единственный погибший на весь Михайловский район.
Осенью 2015 года открыли мемориальную доску на школе, где он учился. И в училище в память о выпускнике организовали "Уголок славы", а открыли в день рождения Коли - 12 марта 2016 года.
Я очень благодарна ребятам, что не забывают, они тормошат людей, ведь о таком забывать нельзя. Мы тоже в меру своих сил стараемся, с начала военных действий ведем волонтерскую работу - печем хлеб и булочки, передаем солдатам еще теплыми, отправляем также овощи, консервацию.
К слову, директор училища Виктор Удовиченко, который является также депутатом Михайловского районного совета, пообещал, что уже весной за счет района на могиле Коли будет установлен памятник, а студенты, которые живут в Любимовке, будут присматривать за ним, чтобы его не осквернили вандалы.
Наведываться пообещали и побратимы погибшего бойца, и если кто-то посмеет снова посягнут на память Героя, достанут виновных из-под земли.
- Мы хотим создать общественную организацию участников боевых действий, которая будет называться "Братство михайловских патриотов". Мы хотим помогать нашим братьям, которые находятся в зоне проведения АТО, а также тем, кто уже вернулся домой, - признался Сергей Киенко. - Хотя официально организацию мы еще не создали, но уже помогаем, уже решено много вопросов по участникам боевых действий, которые находятся здесь, и помогли ребятам, которые находятся там. Например, на днях помогли отремонтировать боевой УАЗик 1-го гаубичного дивизиона 55-й ОАБР.
Установили новый крест
Сергей Киенко и Владимир Накалюжный приложили немало усилий, чтобы извлечь из земли обгоревший крест. Замерзшую землю пришлось долбить довольно долго, но они не сдались. Табличку прибили к новому кресту, водрузили его на место старого, аккуратно установили обратно венки.
Затем заехали к маме Николая Антонине. Женщина заметно переживала, видно, что она свое горе держит в себе. Ребята рассказали, что к весне на могиле ее сына будет установлен памятник, и они не позволят его осквернить.
Фото автора.
Как писала "Индустриалка", на Светлодарской дуге погиб боец из Запорожья.
Николай был водителем, служил в 93-й отдельной механизированной бригаде. Погиб во время прорыва из "котла" под Иловайском. Опознан по ДНК-экспертизе среди бойцов, похороненных в Днепропетровске.
Эти сухие данные не передадут боль родителей и жены, которая осталась с маленькой дочуркой на руках, ведь они почти год искали своего Колю. Искали и молчали, потому что верили. Кто знает, может озвучить - значит принять, а сердце кричит о другом. Сколько парней осталось в том аду, но каждая мама верит, что пропавший без вести, это еще не погибший. Может плен, может травма, но живой... Не судилось. Коля "вернулся" домой в июле 2015 года, чтобы обрести вечный покой в родной земле.
Крест подожгли?
В октябре прошлого года произошло нечто странное. Крест на могиле Коли стал обгоревшим. Как это произошло, никто не видел. Есть лишь предположения, что он загорелся из-за сухой травы, которую кто-то поджог. Но на самом кладбище возле могилы сухая трава до сих пор стоит нетронутая.
- Мы считаем, что крест кто-то поджег специально, ведь внизу у основания он остался огнем не тронут. Горела бы трава, крест обгорел бы снизу, - говорит Владимир Накалюжный. - Такое впечатление, что его чем-то облили и подожгли.
Как бы там ни было, Владимир вместе с побратимом из Михайловки Сергеем Киенко, который в 4-ю волну мобилизации попал в АТО и служил механиком-водителем БМП в 20-м батальоне 93-й бригады, решили взять все в свои руки и заменить обгоревший крест на новый.
С этой мыслью Владимир Накалюжный посетил Михайловское высшее профессиональное училище, в котором учились ребята, в том числе и погибший Николай Прохоров.
Администрация училища приняла решение купить крест, а задачей ребят стала уже непосредственно установка. Дело в том, что в этом учебном заведении принято поддерживать связь с выпускниками, для многих этот коллектив стал второй семьей.
- Коля Прохоров учился в 54-й группе трактористов, был обычным мальчиком, пришел к нам после девятого класса родной любимовской школы. Учился, как и все. Звезд с неба не снимал, был обычным ребенком, но он очень был трудолюбивым. Стоило только сказать что нужна помощь, он всегда был первым, кто бросался помочь или что-то сделать, - рассказала "Индустриалке" заместитель директора по учебно-воспитательной работе Людмила Макарова. - Коля очень дружил с ребятами в группе, его очень любили однокурсники. Он просто прирос душой к училищу.
После окончания учебы его призвали в армию на срочную службу, после демобилизации он первым делом приехал к нам. И потом он приходил к нам очень часто, работал и жил он затем в Бердянске, где встретил и свою будущую жену, доченька у них родилась.
У нас были с ним очень теплые отношение, все говорил мне, как он свою жену и доцю любит, так любит...
Дело в том, что когда его призвали в АТО в первую волну мобилизации, мы об этом даже не знали. И о его смерти мы узнали гораздо позже, никто ничего не говорил. Об этой трагедии, которая стала для нас шоком, мы узнали гораздо позже, когда его уже нашли после анализа ДНК.
Лишь 3 июля 2015 года Колю привезли домой, чтобы похоронить на родной земле. Он единственный погибший на весь Михайловский район.
Осенью 2015 года открыли мемориальную доску на школе, где он учился. И в училище в память о выпускнике организовали "Уголок славы", а открыли в день рождения Коли - 12 марта 2016 года.
Я очень благодарна ребятам, что не забывают, они тормошат людей, ведь о таком забывать нельзя. Мы тоже в меру своих сил стараемся, с начала военных действий ведем волонтерскую работу - печем хлеб и булочки, передаем солдатам еще теплыми, отправляем также овощи, консервацию.
К слову, директор училища Виктор Удовиченко, который является также депутатом Михайловского районного совета, пообещал, что уже весной за счет района на могиле Коли будет установлен памятник, а студенты, которые живут в Любимовке, будут присматривать за ним, чтобы его не осквернили вандалы.
Наведываться пообещали и побратимы погибшего бойца, и если кто-то посмеет снова посягнут на память Героя, достанут виновных из-под земли.
- Мы хотим создать общественную организацию участников боевых действий, которая будет называться "Братство михайловских патриотов". Мы хотим помогать нашим братьям, которые находятся в зоне проведения АТО, а также тем, кто уже вернулся домой, - признался Сергей Киенко. - Хотя официально организацию мы еще не создали, но уже помогаем, уже решено много вопросов по участникам боевых действий, которые находятся здесь, и помогли ребятам, которые находятся там. Например, на днях помогли отремонтировать боевой УАЗик 1-го гаубичного дивизиона 55-й ОАБР.
Установили новый крест
Сергей Киенко и Владимир Накалюжный приложили немало усилий, чтобы извлечь из земли обгоревший крест. Замерзшую землю пришлось долбить довольно долго, но они не сдались. Табличку прибили к новому кресту, водрузили его на место старого, аккуратно установили обратно венки.
Затем заехали к маме Николая Антонине. Женщина заметно переживала, видно, что она свое горе держит в себе. Ребята рассказали, что к весне на могиле ее сына будет установлен памятник, и они не позволят его осквернить.
Фото автора.
Как писала "Индустриалка", на Светлодарской дуге погиб боец из Запорожья.
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