В Запорожской области 38-летний мужчина после освобождения из мест лишения свободы совершил ряд новых преступлений.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, в состоянии алкогольного опьянения он совершил 10 эпизодов преступлений, из которых 3 разбойных нападения с применением ножа, 4 грабежа с избиением и похищением у женщин золотых изделий, а также кражи и мошенничество.
Прокуратура посчитала, что приговор Мелитопольского горрайонного суда был вынесен без учета ранее неотбытого наказания.
- Этот незаконный приговор был обнаружен отраслевым отделом прокуратуры области, а в апелляционной инстанции прокуроры добились назначения наказания, которое соответствует степени тяжести совершенных преступлений и личности обвиняемого, - рассказал начальник отдела прокуратуры области Евгений Просветов.
Таким образом злоумышленнику, который уже имел четыре судимости, апелляционный суд области назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с конфискацией всего имущества и возмещением причиненных потерпевшим убытков.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, в состоянии алкогольного опьянения он совершил 10 эпизодов преступлений, из которых 3 разбойных нападения с применением ножа, 4 грабежа с избиением и похищением у женщин золотых изделий, а также кражи и мошенничество.
Прокуратура посчитала, что приговор Мелитопольского горрайонного суда был вынесен без учета ранее неотбытого наказания.
- Этот незаконный приговор был обнаружен отраслевым отделом прокуратуры области, а в апелляционной инстанции прокуроры добились назначения наказания, которое соответствует степени тяжести совершенных преступлений и личности обвиняемого, - рассказал начальник отдела прокуратуры области Евгений Просветов.
Таким образом злоумышленнику, который уже имел четыре судимости, апелляционный суд области назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с конфискацией всего имущества и возмещением причиненных потерпевшим убытков.
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