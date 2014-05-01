Алена Валькевич из Энергодара, ученица пятой школы, сейчас находится в реанимации Запорожской областной больницы в очень тяжелом состоянии
Диагноз восьмилетней девочки: менингоэнцефалит (воспаление мозга) вследствие ветряной оспы – она заболела ветрянкой 25 января, а 1 февраля была госпитализирована в СМСЧ-1 Энергодара, затем ее перевели в областную больницу.
Как рассказала тетя Алены, Татьяна Юрьевна, девочка в сознании и разговаривает, но ее состояние внушает врачам опасение. Ребенку почти круглосуточно ставят капельницы, родители каждый день покупают дорогостоящие медикаменты. Также Алене необходимо сделать МРТ головного мозга, а это тоже недешево.
Ежедневно кто-то из родителей девочки ездит в Запорожье, чтоб хотя бы немного побыть с дочерью. В семье есть еще один ребенок, четырех лет, который не посещает детсад из-за карантина по ветрянке, и за ним тоже нужен присмотр.
Валькевичи прибыли в Энергодар из Макеевки Донецкой области, они вынужденные переселенцы. Средства в семье ограничены, и потому помогать Алене уже начали знакомые и коллеги ее родителей, коллектив УВК № 5. Родители девочки обращаются ко всем землякам с просьбой о помощи.
Не оставайтесь равнодушными! В борьбе за здоровье ребенка каждая капля помощи бесценна!
Номер счета карты ПриватБанка: 4149 4978 5569 6995 (Александра Валькевич, мама девочки).
Источник: rost-info.com.ua
Диагноз восьмилетней девочки: менингоэнцефалит (воспаление мозга) вследствие ветряной оспы – она заболела ветрянкой 25 января, а 1 февраля была госпитализирована в СМСЧ-1 Энергодара, затем ее перевели в областную больницу.
Как рассказала тетя Алены, Татьяна Юрьевна, девочка в сознании и разговаривает, но ее состояние внушает врачам опасение. Ребенку почти круглосуточно ставят капельницы, родители каждый день покупают дорогостоящие медикаменты. Также Алене необходимо сделать МРТ головного мозга, а это тоже недешево.
Ежедневно кто-то из родителей девочки ездит в Запорожье, чтоб хотя бы немного побыть с дочерью. В семье есть еще один ребенок, четырех лет, который не посещает детсад из-за карантина по ветрянке, и за ним тоже нужен присмотр.
Валькевичи прибыли в Энергодар из Макеевки Донецкой области, они вынужденные переселенцы. Средства в семье ограничены, и потому помогать Алене уже начали знакомые и коллеги ее родителей, коллектив УВК № 5. Родители девочки обращаются ко всем землякам с просьбой о помощи.
Не оставайтесь равнодушными! В борьбе за здоровье ребенка каждая капля помощи бесценна!
Номер счета карты ПриватБанка: 4149 4978 5569 6995 (Александра Валькевич, мама девочки).
Источник: rost-info.com.ua
- Просмотров: 185
Похожие новости