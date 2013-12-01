Начиная со вчерашнего вечера и всю ночь в Запорожье активно шла уборка снега.
Как писала "Индустриалка", по распоряжению городского головы Запорожья Владимира Буряка, коммунальщики работают в круглосуточном режиме.
Проезд по всем дорогам обеспечен.
А вот так вчера убирали дороги в Александровском районе Запорожья.
Видео: Валерий Мостовой.
Как писала "Индустриалка", по распоряжению городского головы Запорожья Владимира Буряка, коммунальщики работают в круглосуточном режиме.
Проезд по всем дорогам обеспечен.
А вот так вчера убирали дороги в Александровском районе Запорожья.
Видео: Валерий Мостовой.
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