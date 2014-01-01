Погибли хозяйка квартиры 1941 года рождения и ее 34-летняя дочь.К счастью, мальчика 2009 года рождения, у которого были симптомы отравления, удалось спасти. Ребенка срочно доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Мальчик находится у отца, который последнее время проживал отдельно от семьи.Уголовное производство открыто по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства трагедии выяснит досудебное расследование.Источник - отдел коммуникации полиции Запорожской области