Непогода не стала сюрпризом для городских коммунальных служб Запорожья. Чтобы не допустить транспортного коллапса в час пик, техника КП "ЭЛУАД" начала плановую расчистку города от снега.
Проконтролировать выполнение работы на ключевых транспортных развязках на место прибыли заместитель городского головы Владимир Волобуев и и.о. начальника КП "ЭЛУАД" Дмитрий Пархоменко.
- На протяжении нескольких часов в городе ухудшилась погода, идет снег, температуры прыгает от -4 до плюсовой температуры. Все коммунальные службы задействованы для уборки города, чтобы город не остановился. Я лично нахожусь в городе, я не сижу в теплом кабинете, а контролирую процесс уборки территории, - отметил Владимир Волобуев во время выездного совещания на пр. Металлургов.
Он напомнил, что, согласно правилам дорожного движения, по городу разрешается двигаться со скоростью 60 км/час. Сегодня в час пик в среднем поток транспорта двигается со скоростью 40-50 км/час. При этом Владимир Александрович отметил, что ежечасно сотрудники КП "ЭЛУАД" получают сводку от полиции о местах ДТП. На протяжении дня в городе произошло несколько аварий, главной причиной которых становилось неудовлетворительное состояние резины на автомобилях (летняя резина или же "лысая") и невнимательность водителей.
- Все семь районов я посетил, пробок у нас нет нигде. Есть задержки на светофорах, но это нормальное явление. Город не остановился, город двигается, - отметил заммэра. – Коммунальные службы работают. И если в течение 10-15 минут вывести всю технику, у нас получится каток, который приведет к аварийной ситуации.
Он напомнил, что процесс уборки снега с дорожного полотна осуществляется согласно технологии. Дороги посыпаются соляно-песчаной смесью, которая минут через 40 превращается в кашицу. После этого, согласно схем, выстраивается спецтехника, которая и убирает снег.
В уборке городских дорог задействована вся техника КП "ЭЛУАД". По мнению Владимира Волобуева, спецтехники недостаточно: 15 универсальных машин, предназначенных для уборки снега, для посыпки дорожного покрытия; порядка 20 машин, предназначенных для перевозки воды, сейчас оборудованы щетками для уборки снега.
- Сейчас люди возвращаются с работы, поэтому мы максимально убираем основные магистрали, дороги, чтобы не было дискомфорта для наших жителей , - констатировал Владимир Александрович. – Мы видим, что фуры двигаются, это подтверждает то, что дороги проходные. Основной удар по снегопаду мы проводим в ночное время. Перспектив для закрытия каких-то дорог я не вижу, процесс контролируемый. Как общественный, так и личный транспорт двигается.
После окончания уборки основных дорог коммунальщики планомерно будут выводить технику на уборку тротуаров. Дворники уже прочистили придомовые территории, закрепленные за КП "Титан". Однако основную работу придется делать утром – перед тем, как горожане будут идти на работу.
В свою очередь, как сообщил "Индустриалке" и.о. начальника КП "ЭЛУАД" Дмитрий Пархоменко, в настоящее время по городу работает порядка 30 единиц пескоразбрасывательной техники, 34 единицы плужно-щеточной техники, шесть погрузчиков. На посыпку и она продолжает готовиться.
- Погода была прогнозируемая, поэтому посыпочная смесь была приготовлена, техника была подготовлена, - подчеркнул Дмитрий Пархоменко. - У нас трехдневный запас посыпочных материалов и 10-дневный запас горюче-смазочных материалов. Городской голова Владимир Буряк держит этот вопрос на контроле. Техника работает круглосуточно.
Фото Александра Прилепы
Проконтролировать выполнение работы на ключевых транспортных развязках на место прибыли заместитель городского головы Владимир Волобуев и и.о. начальника КП "ЭЛУАД" Дмитрий Пархоменко.
- На протяжении нескольких часов в городе ухудшилась погода, идет снег, температуры прыгает от -4 до плюсовой температуры. Все коммунальные службы задействованы для уборки города, чтобы город не остановился. Я лично нахожусь в городе, я не сижу в теплом кабинете, а контролирую процесс уборки территории, - отметил Владимир Волобуев во время выездного совещания на пр. Металлургов.
Он напомнил, что, согласно правилам дорожного движения, по городу разрешается двигаться со скоростью 60 км/час. Сегодня в час пик в среднем поток транспорта двигается со скоростью 40-50 км/час. При этом Владимир Александрович отметил, что ежечасно сотрудники КП "ЭЛУАД" получают сводку от полиции о местах ДТП. На протяжении дня в городе произошло несколько аварий, главной причиной которых становилось неудовлетворительное состояние резины на автомобилях (летняя резина или же "лысая") и невнимательность водителей.
- Все семь районов я посетил, пробок у нас нет нигде. Есть задержки на светофорах, но это нормальное явление. Город не остановился, город двигается, - отметил заммэра. – Коммунальные службы работают. И если в течение 10-15 минут вывести всю технику, у нас получится каток, который приведет к аварийной ситуации.
Он напомнил, что процесс уборки снега с дорожного полотна осуществляется согласно технологии. Дороги посыпаются соляно-песчаной смесью, которая минут через 40 превращается в кашицу. После этого, согласно схем, выстраивается спецтехника, которая и убирает снег.
В уборке городских дорог задействована вся техника КП "ЭЛУАД". По мнению Владимира Волобуева, спецтехники недостаточно: 15 универсальных машин, предназначенных для уборки снега, для посыпки дорожного покрытия; порядка 20 машин, предназначенных для перевозки воды, сейчас оборудованы щетками для уборки снега.
- Сейчас люди возвращаются с работы, поэтому мы максимально убираем основные магистрали, дороги, чтобы не было дискомфорта для наших жителей , - констатировал Владимир Александрович. – Мы видим, что фуры двигаются, это подтверждает то, что дороги проходные. Основной удар по снегопаду мы проводим в ночное время. Перспектив для закрытия каких-то дорог я не вижу, процесс контролируемый. Как общественный, так и личный транспорт двигается.
После окончания уборки основных дорог коммунальщики планомерно будут выводить технику на уборку тротуаров. Дворники уже прочистили придомовые территории, закрепленные за КП "Титан". Однако основную работу придется делать утром – перед тем, как горожане будут идти на работу.
В свою очередь, как сообщил "Индустриалке" и.о. начальника КП "ЭЛУАД" Дмитрий Пархоменко, в настоящее время по городу работает порядка 30 единиц пескоразбрасывательной техники, 34 единицы плужно-щеточной техники, шесть погрузчиков. На посыпку и она продолжает готовиться.
- Погода была прогнозируемая, поэтому посыпочная смесь была приготовлена, техника была подготовлена, - подчеркнул Дмитрий Пархоменко. - У нас трехдневный запас посыпочных материалов и 10-дневный запас горюче-смазочных материалов. Городской голова Владимир Буряк держит этот вопрос на контроле. Техника работает круглосуточно.
Фото Александра Прилепы
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