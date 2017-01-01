Проконтролировать выполнение работы на ключевых транспортных развязках на место прибыли заместитель городского головы Владимир Волобуев и и.о. начальника КП " ЭЛУАД " Дмитрий Пархоменко.- На протяжении нескольких часов в городе ухудшилась погода, идет снег, температуры прыгает от -4 до плюсовой температуры. Все коммунальные службы задействованы для уборки города, чтобы город не остановился. Я лично нахожусь в городе, я не сижу в теплом кабинете, а контролирую процесс уборки территории, - отметил Владимир Волобуев во время выездного совещания на пр. Металлургов.Он напомнил, что, согласно правилам дорожного движения, по городу разрешается двигаться со скоростью 60 км/час. Сегодня в час пик в среднем поток транспорта двигается со скоростью 40-50 км/час. При этом Владимир Александрович отметил, что ежечасно сотрудники КП " ЭЛУАД " получают сводку от полиции о местах ДТП. На протяжении дня в городе произошло несколько аварий, главной причиной которых становилось неудовлетворительное состояние резины на автомобилях (летняя резина или же " лысая " ) и невнимательность водителей.- Все семь районов я посетил, пробок у нас нет нигде. Есть задержки на светофорах, но это нормальное явление. Город не остановился, город двигается, - отметил заммэра. – Коммунальные службы работают. И если в течение 10-15 минут вывести всю технику, у нас получится каток, который приведет к аварийной ситуации.Он напомнил, что процесс уборки снега с дорожного полотна осуществляется согласно технологии. Дороги посыпаются соляно-песчаной смесью, которая минут через 40 превращается в кашицу. После этого, согласно схем, выстраивается спецтехника, которая и убирает снег.В уборке городских дорог задействована вся техника КП " ЭЛУАД " . По мнению Владимира Волобуева, спецтехники недостаточно: 15 универсальных машин, предназначенных для уборки снега, для посыпки дорожного покрытия; порядка 20 машин, предназначенных для перевозки воды, сейчас оборудованы щетками для уборки снега.- Сейчас люди возвращаются с работы, поэтому мы максимально убираем основные магистрали, дороги, чтобы не было дискомфорта для наших жителей , - констатировал Владимир Александрович. – Мы видим, что фуры двигаются, это подтверждает то, что дороги проходные. Основной удар по снегопаду мы проводим в ночное время. Перспектив для закрытия каких-то дорог я не вижу, процесс контролируемый. Как общественный, так и личный транспорт двигается.После окончания уборки основных дорог коммунальщики планомерно будут выводить технику на уборку тротуаров. Дворники уже прочистили придомовые территории, закрепленные за КП " Титан " . Однако основную работу придется делать утром – перед тем, как горожане будут идти на работу.В свою очередь, как сообщил " Индустриалке " и.о. начальника КП " ЭЛУАД " Дмитрий Пархоменко, в настоящее время по городу работает порядка 30 единиц пескоразбрасывательной техники, 34 единицы плужно-щеточной техники, шесть погрузчиков. На посыпку и она продолжает готовиться.- Погода была прогнозируемая, поэтому посыпочная смесь была приготовлена, техника была подготовлена, - подчеркнул Дмитрий Пархоменко. - У нас трехдневный запас посыпочных материалов и 10-дневный запас горюче-смазочных материалов. Городской голова Владимир Буряк держит этот вопрос на контроле. Техника работает круглосуточно.