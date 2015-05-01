В дежурную часть 4 февраля в 07:45 обратилась 43-летняя местная жительница, сообщившая что около 5:15 в ее магазине по улице Смирнова было разбито окно.На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отделения полиции, взрыво-техническая служба и группа быстрого реагирования патрульной полиции. Правоохранители установили, что окна и фасад магазина повреждены в результате взрыва ручной гранаты. Пострадавших нет.В ходе опроса потерпевшей и ее мужа полицейские группы реагирования выяснили, что у мужчины накануне был конфликт с жителем поселка городского типа Камыш-Заря по поводу его денежного долга. В первую очередь именно его и решили проверить правоохранители и не ошиблись. 56-летний злоумышленник решил отомстить за оскорбление и около 05:00 бросил гранату РГД-5 в магазин. В результате взрыва он получил осколочные ранения туловища и был доставлен в районную больницу.Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. А 5 февраля подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он находится в больнице на лечении, под конвоем сотрудников полиции.Кроме этого, полицейские по месту его жительства провели санкционированный обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: 1 металлическая банка и 1 картонная коробка с порохом весом примерно по 150 грамм, 25 патронов калибра 5,45 мм., одна граната РГД и запал к ней.Изъятое направлено в запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД. Откуда у ранее судимого мужчины боеприпасы и взрывчатое вещество, установит дальнейшее следствие.Уголовное производство открыто по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.