"Шутка" о заминировании супермаркета может обойтись жителю Мелитополя очень дорого - за такое действие ему грозит до шести лет лишения свободы.
В Мелитопольский отдел полиции 4 февраля в 19:30 по "102" позвонил охранник супермаркета и рассказал, что к нему подошел человек, сообщивший, что помещение магазина заминировано. На место происшествия срочно выехали следственно-оперативная группа отделения полиции, специалисты взрывотехнической и кинологической служб.
Из магазина были эвакуированы 18 человек персонала и 10 покупателей. При обследовании помещения взрывоопасные предметы и вещества не обнаружены. Работа магазина была возобновлена.
Правоохранители установили, что в этот день 38-летний мужчина пришел трудоустраиваться в супермаркет, но, поссорившись с работниками магазина, сказал, что помещение заминировано. Полицейским сообщил, что это была шутка.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Продолжается расследование, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области
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