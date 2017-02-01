В Мелитопольский отдел полиции 4 февраля в 19:30 по " 102 " позвонил охранник супермаркета и рассказал, что к нему подошел человек, сообщивший, что помещение магазина заминировано. На место происшествия срочно выехали следственно-оперативная группа отделения полиции, специалисты взрывотехнической и кинологической служб.Из магазина были эвакуированы 18 человек персонала и 10 покупателей. При обследовании помещения взрывоопасные предметы и вещества не обнаружены. Работа магазина была возобновлена.Правоохранители установили, что в этот день 38-летний мужчина пришел трудоустраиваться в супермаркет, но, поссорившись с работниками магазина, сказал, что помещение заминировано. Полицейским сообщил, что это была шутка.Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Продолжается расследование, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области