Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области, сообщение от 46-летнего жителя улицы Гришунова в Токмакское отделение полиции поступило 5 февраля в 08:46. Мужчина рассказал, что на территории своего домовладения обнаружил труп знакомой женщины.Выехавшие на место следственно-оперативная группа и эксперты обнаружили труп с ножевыми ранениями туловища. Тело направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.Во время первоочередных следственных действий под подозрение полицейских попал хозяин дома. Он рассказывал, что обнаружил тело женщины только утром и об обстоятельствах гибели ему ничего неизвестно, но с помощью следственно-розыскных действий правоохранителям удалось доказать вину злоумышленника, который начал давать правдивые показания.Было установлено, что накануне вечером женщина пришла к своему знакомому. Они совместно выпивали. Под влиянием алкоголя мужчина стал обвинять гостью в кражах, между ними возник спор. В результате хозяин квартиры ударил ножом потерпевшую и пошел домой. От полученных ранений женщина скончалась.Гражданин задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Следствием Токмакского отделения полиции злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает.