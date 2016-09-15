Довольно поздно вечером сегодня я шел с работы, видеокамеру взял с собой так — на всякий случай. И в последние секунды вдруг увидел, что по проспекту с мигалками, и хороводом снежинок, движется целая колонна снегоуборочной техники.Они шли " уступом " - две машины с грейдерами-плугами впереди, которые сгребали снег на обочину. И вслед за ними, для окончательной зачистки, еще и трактор, тоже с плугом. Мешали, конечно, стоящие брошенные на обочинах машины, маршрутки на остановках, но после прохождения такого снегоуборочного десанта проспект был, в общем-то, чист от снега. А снег вс е валил.Упущенный снежный эскорт через полчаса я встретил на его обратном пути, на другой стороне Соборного проспекта — через полчаса они возвращались, доехав до площади Запорожской, и теперь шли обратно. Таким же уверенным строем и таким же уверенным темпом.Запорожье держит оборону перед обрушимся на город снегопадом. Да и скоро — весна!Видео: Дмитрий Шилин