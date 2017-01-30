" Перш за все нас приємно вразив рівень організації служби – зазначив курсант Віталій Головатенко – Наші куратори швидко ввели нас у курс справи, поставили завдання, познайомили з особовим складом, підготували відповідну документацію, пояснили усі можливі моменти і дійсно створили умови при яких ми можемо продуктивно працювати " .Процесс стажировки для каждого из курсантов был насыщен разнообразными моментами, во время которых они узнавали что-то новое или лучше усваивали то, чему их учили. В настоящее время курсанты уже освоили все важные аспекты несения службы и уже готовы к выполнению более сложных и ответственных задач." За цей короткий проміжок часу ми відпрацювали на практиці наші теоретичні знання, – сказав курсант Антон Савченко. – Впевнений, що в інших частинах НГУ на нас чекав би не менш насичений процес навчання, але у військовій частині 3029 він пройшов на такому рівні, що мене зовсім не дивує бажання товаришів продовжувати тут військову службу на офіцерських посадах "Автор - Анатолий Гололобов