Специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области в феврале проведут несколько тематических "прямых линий", в ходе которых запорожцы и жители Запорожской области смогут получить ответы на волнующие их вопросы.
"Прямые линии" будут проводиться по таким вопросам:
8 и 9 февраля с 14.00 до 17.00 – по вопросам пенсионного обеспечения лиц, принимавших участие в боевых действиях во время проведения АТО, звонить по телефону 213-23-65;
15 февраля с 14.00 до 17.00 – по вопросам назначения пенсий согласно Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности", по телефону 213-23-65;
23 февраля с 9.00 до 13.00 - по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, по телефону 213-23-61, сообщает Главное управление ПФУ.
"Прямые линии" будут проводиться по таким вопросам:
8 и 9 февраля с 14.00 до 17.00 – по вопросам пенсионного обеспечения лиц, принимавших участие в боевых действиях во время проведения АТО, звонить по телефону 213-23-65;
15 февраля с 14.00 до 17.00 – по вопросам назначения пенсий согласно Закону Украины "О научной и научно-технической деятельности", по телефону 213-23-65;
23 февраля с 9.00 до 13.00 - по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, по телефону 213-23-61, сообщает Главное управление ПФУ.
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