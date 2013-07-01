"Прямые линии" будут проводиться по таким вопросам:с 14.00 до 17.00 – по вопросам пенсионного обеспечения лиц, принимавших участие в боевых действиях во время проведения АТО, звонить по телефону 213-23-65;с 14.00 до 17.00 – по вопросам назначения пенсий согласно Закону Украины " О научной и научно-технической деятельности " , по телефону 213-23-65;с 9.00 до 13.00 - по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, по телефону 213-23-61, сообщает Главное управление ПФУ.