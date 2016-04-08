- В пункте пропуска скопилось много машин и автобусов, почти всех очень проверяют, - рассказала " Индустриалке " по телефону пассажирка автобуса, запорожанка Екатерина. - Автобус отправили на рентген, он полтора часа только в очереди стоял, чтобы туда попасть плюс пару часов заняла сама проверка.По ее словам, к пассажирам у поляков вопросов не было.Возможно, такая " прискіпливість” польской стороны является следствием значительно ухудшившихся в последнее время украинско-польских отношений. Как известно, в 2016 году сенат Польши признал геноцидом т. н. " Волынскую резню " , в ходе которой в 1942-45 годах от рук вояков ОУН-УПА погибло, по данным польской стороны, около 100 000 поляков.В январе 2017 года, как отмечает Википедия, после постепенного ухудшения отношений, дело дошло до открытого конфликта. Он возник в связи с рядом действий вандального характера против памятников польским жертвам, а также в связи с запретом на въезд на Украину мэру Перемышля, который поддержал проведение в сво е м городе памятной акции в честь Львовских орлят. Польский МИД пригрозил Украине " серь е зными последствиями " ...