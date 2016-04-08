Автобус Киев — Варшава простоял сегодня на польской границе в пункте пропуска автомобильного сообщения Дорогуск с 4 утра до 14 часов 30 минут, хотя по расписанию в 9.30-10.00 уже должен был прибыть до пункта назначения.
- В пункте пропуска скопилось много машин и автобусов, почти всех очень проверяют, - рассказала "Индустриалке" по телефону пассажирка автобуса, запорожанка Екатерина. - Автобус отправили на рентген, он полтора часа только в очереди стоял, чтобы туда попасть плюс пару часов заняла сама проверка.
По ее словам, к пассажирам у поляков вопросов не было.
Возможно, такая "прискіпливість” польской стороны является следствием значительно ухудшившихся в последнее время украинско-польских отношений. Как известно, в 2016 году сенат Польши признал геноцидом т. н. "Волынскую резню", в ходе которой в 1942-45 годах от рук вояков ОУН-УПА погибло, по данным польской стороны, около 100 000 поляков.
В январе 2017 года, как отмечает Википедия, после постепенного ухудшения отношений, дело дошло до открытого конфликта. Он возник в связи с рядом действий вандального характера против памятников польским жертвам, а также в связи с запретом на въезд на Украину мэру Перемышля, который поддержал проведение в своем городе памятной акции в честь Львовских орлят. Польский МИД пригрозил Украине "серьезными последствиями"...
- В пункте пропуска скопилось много машин и автобусов, почти всех очень проверяют, - рассказала "Индустриалке" по телефону пассажирка автобуса, запорожанка Екатерина. - Автобус отправили на рентген, он полтора часа только в очереди стоял, чтобы туда попасть плюс пару часов заняла сама проверка.
По ее словам, к пассажирам у поляков вопросов не было.
Возможно, такая "прискіпливість” польской стороны является следствием значительно ухудшившихся в последнее время украинско-польских отношений. Как известно, в 2016 году сенат Польши признал геноцидом т. н. "Волынскую резню", в ходе которой в 1942-45 годах от рук вояков ОУН-УПА погибло, по данным польской стороны, около 100 000 поляков.
В январе 2017 года, как отмечает Википедия, после постепенного ухудшения отношений, дело дошло до открытого конфликта. Он возник в связи с рядом действий вандального характера против памятников польским жертвам, а также в связи с запретом на въезд на Украину мэру Перемышля, который поддержал проведение в своем городе памятной акции в честь Львовских орлят. Польский МИД пригрозил Украине "серьезными последствиями"...
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