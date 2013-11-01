Шестилетняя тянь–шаньская белокоготная медведица Чада недавно поселилась в Васильевском реабилитационном центре для крупных хищников и пока находится на карантине.
Медведица красивая — с шерстью светло-соломенного цвета и янтарными глазами. О том, как Чада попала в Васильевку и других новоселах реабилитационного центра "Индустриалка" расспросила его владельца Александра Пылышенко.
- Нам позвонили наши друзья, зоозащитники из Киева, и сказала, что в их поле зрения попала ситуация с медведицей, которая живет в неподобающих условиях, - рассказал "Индустриалке" Алексанр Пылышенко. - Они пообщались с хозяевами животного, нашли общий язык, выкупили медведицу за небольшие деньги и предоставили нам на реабилитацию. На днях я ездил на свой машине забирать эту медведицу.
Сейчас Чада на карантине, посмотрим на ее поведение, характер, состояние здоровья. А затем предоставим ей личный вольер, в котором она будет жить. Чада привыкает, ведь она никогда не слышала рева других хищников.
Пока девочка чувствует себя хорошо, хорошо кушает, ведет себя адекватно, не агрессивно. Внешне эффектная, хотя маленькая, для ее возраста должна быть побольше.
- Насколько это редкая порода?
- На территории Украины тянь–шаньских белокоготных медведей очень мало, если не сказать, что вообще нет. Слышал, что в одном из зоопарков есть такая медведица.
- В каких условиях жила Чада и как попала в частные руки?
- Чада — цирковая. С ней собирались работать, но она была непослушной, ее оставили, а цирковой коллектив уехал. Хозяин Чады сказал, что ему должны были деньги и предложили в счет долга медведицу. Никаких документов на нее не было.
Вольер с медведицей находился в заброшенных гаражах какой-то промзоны. Как только я увидел Чаду, то понял, что она хорошая, не вредная. Медведица жила в хлипком вольере из фанеры, старых кроватей, труб и проволоки, метров 6 или 7, и могла сломать его за 10 минут, могла выбить стеклянные окна, но не сделала этого.
- Как кормили Чаду?
- Думаю, что неправильно, у нее не было полноценного рациона. Медведи всеядные, и должны кушать все, в том числе и мясо, ведь это хищники. А мне сказали, что Чада за всю свою жизнь мяса не ела. Ей не давали, потому что считали, что тогда она будет агрессивной.
- Кем еще пополнился ваш центр в последнее время?
- В конце января у нас родилось два медвежонка. Их родители — пара бурых медведей Миша и Маша, которых мы привезли из Киева (с дачи экс–министра доходов и сборов Александра Клименко. С. О.).
Мама с малышами живут отдельно, и она их постоянно прячет под себя. Мы еще не смотрели пол медвежат, видел их только раз, лишь слышим их. Думаю, увидим не раньше, чем в середине марта, а посетители — в начале теплого сезона. Но это медвежата не для нас, их заказали для одного из зоопарков. И как только они окрепнут, научаться хорошо кушать, то переедут в зоопарк.
А в зимниках у нас живут два малыша — персидских черных леопарда. Им около шести месяцев, весят примерно по 10 кг. Леопарды не любят холода, греем их камином. Всего у нас шесть леопардов — три персидских черных и три дальневосточных, все украинского разведения. Показываем только двух взрослых.
Еще у нас зимуют три львенка, родившиеся летом. Но их уже заказал один из зоопарков Украины и когда наступит тепло, то львят заберут.
- Как животные переносят холода?
- На усиленном рационе! Съедают по две нормы. Если летом съедают 5-6 кг мяса в день, то зимой — 12-15 кг. За сутки наши животные съедают 200 кг мяса с костями. А вот медведи — в полудремотном состоянии и едят гораздо меньше.
Фото Дэна Розенкова и из соцсети
Медведица красивая — с шерстью светло-соломенного цвета и янтарными глазами. О том, как Чада попала в Васильевку и других новоселах реабилитационного центра "Индустриалка" расспросила его владельца Александра Пылышенко.
- Нам позвонили наши друзья, зоозащитники из Киева, и сказала, что в их поле зрения попала ситуация с медведицей, которая живет в неподобающих условиях, - рассказал "Индустриалке" Алексанр Пылышенко. - Они пообщались с хозяевами животного, нашли общий язык, выкупили медведицу за небольшие деньги и предоставили нам на реабилитацию. На днях я ездил на свой машине забирать эту медведицу.
Сейчас Чада на карантине, посмотрим на ее поведение, характер, состояние здоровья. А затем предоставим ей личный вольер, в котором она будет жить. Чада привыкает, ведь она никогда не слышала рева других хищников.
Пока девочка чувствует себя хорошо, хорошо кушает, ведет себя адекватно, не агрессивно. Внешне эффектная, хотя маленькая, для ее возраста должна быть побольше.
- Насколько это редкая порода?
- На территории Украины тянь–шаньских белокоготных медведей очень мало, если не сказать, что вообще нет. Слышал, что в одном из зоопарков есть такая медведица.
- В каких условиях жила Чада и как попала в частные руки?
- Чада — цирковая. С ней собирались работать, но она была непослушной, ее оставили, а цирковой коллектив уехал. Хозяин Чады сказал, что ему должны были деньги и предложили в счет долга медведицу. Никаких документов на нее не было.
Вольер с медведицей находился в заброшенных гаражах какой-то промзоны. Как только я увидел Чаду, то понял, что она хорошая, не вредная. Медведица жила в хлипком вольере из фанеры, старых кроватей, труб и проволоки, метров 6 или 7, и могла сломать его за 10 минут, могла выбить стеклянные окна, но не сделала этого.
- Как кормили Чаду?
- Думаю, что неправильно, у нее не было полноценного рациона. Медведи всеядные, и должны кушать все, в том числе и мясо, ведь это хищники. А мне сказали, что Чада за всю свою жизнь мяса не ела. Ей не давали, потому что считали, что тогда она будет агрессивной.
- Кем еще пополнился ваш центр в последнее время?
- В конце января у нас родилось два медвежонка. Их родители — пара бурых медведей Миша и Маша, которых мы привезли из Киева (с дачи экс–министра доходов и сборов Александра Клименко. С. О.).
Мама с малышами живут отдельно, и она их постоянно прячет под себя. Мы еще не смотрели пол медвежат, видел их только раз, лишь слышим их. Думаю, увидим не раньше, чем в середине марта, а посетители — в начале теплого сезона. Но это медвежата не для нас, их заказали для одного из зоопарков. И как только они окрепнут, научаться хорошо кушать, то переедут в зоопарк.
А в зимниках у нас живут два малыша — персидских черных леопарда. Им около шести месяцев, весят примерно по 10 кг. Леопарды не любят холода, греем их камином. Всего у нас шесть леопардов — три персидских черных и три дальневосточных, все украинского разведения. Показываем только двух взрослых.
Еще у нас зимуют три львенка, родившиеся летом. Но их уже заказал один из зоопарков Украины и когда наступит тепло, то львят заберут.
- Как животные переносят холода?
- На усиленном рационе! Съедают по две нормы. Если летом съедают 5-6 кг мяса в день, то зимой — 12-15 кг. За сутки наши животные съедают 200 кг мяса с костями. А вот медведи — в полудремотном состоянии и едят гораздо меньше.
Фото Дэна Розенкова и из соцсети
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