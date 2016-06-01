В госпитале Бахмута (Артемовск) Донецкой области сегодня ушел из жизни боец 46-го ОБСпН "Донбасс Украина" из Запорожской области.
Как сообщается на странице в соцсети добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс", Ярославу Цинкушу (позывной "Цинк") было всего 24 года.
"Молодий хлопчина, він так мріяв вернуться додому... Де зростав, де вчився, де мама і тато. Де верби склонились біля хати, де хлопчиною бігав до річки… Один з мільйонів синів України... Сьогодні у шпиталі м.Бахмута Донецької області, зупинилось серця нашого побратима, бійця 46 ОБСпП "Донбас Україна". Людини з великим прагненням до миру. З щирою посмішкою він дивився на світ і любив Батьківщину. Він став до лав батальйону, бо розумів в країну прийшла війна!" - написали сослуживцы.
Как писала "Индустриалка", во время ожесточенных боев в зоне АТО погиб военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады из Запорожья.
Читайте также: Обнародованы фото воинов, которые погибли накануне под Авдеевкой и в зоне АТО
Как сообщается на странице в соцсети добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс", Ярославу Цинкушу (позывной "Цинк") было всего 24 года.
"Молодий хлопчина, він так мріяв вернуться додому... Де зростав, де вчився, де мама і тато. Де верби склонились біля хати, де хлопчиною бігав до річки… Один з мільйонів синів України... Сьогодні у шпиталі м.Бахмута Донецької області, зупинилось серця нашого побратима, бійця 46 ОБСпП "Донбас Україна". Людини з великим прагненням до миру. З щирою посмішкою він дивився на світ і любив Батьківщину. Він став до лав батальйону, бо розумів в країну прийшла війна!" - написали сослуживцы.
Как писала "Индустриалка", во время ожесточенных боев в зоне АТО погиб военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады из Запорожья.
Читайте также: Обнародованы фото воинов, которые погибли накануне под Авдеевкой и в зоне АТО
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