Соревнования, которые уже стали традиционными, приурочены к 28-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.Как сообщает Запорожская федерация дзю-дзюцу, к участию в соревнованиях приглашаются представители различных стилей контактных единоборств. Соревнования проводятся по официальным и зарегистрированными в Министерстве молодежи и спорта Украины правилам Национальной Ассоциации Джиу-Джитсу Украины, Международной Федерации Джиу-Джитсу (IJJF) - "фулл-контакт" (поединки включают в себя ударную технику, а также технику борьбы в стойке и лежа) и "не-вадза" (борьба без ударов).Организаторы соревнований - областная федерация джиу-джитсу, областной совет ветеранов пограничных войск, запорожская организация Украинского Союза ветеранов Афганистана и управление семьи молодежи и спорта Запорожской обладминистрации.Вход для зрителей свободный, начнутся бои в 10:00, торжественное открытие соревнований в 12 часов. Это будет захватывающее зрелище - джиу-джитсу.