Патрульным поступил вызов от женщины, которая сообщила, что у ее 11-летнего сына украли телефон.
Мальчик пошел покупать цветы, а незнакомый подросток прямо на улице отобрал у него мобильник. Прибыв на место происшествия, патрульные опросили мальчика и, основываясь на описании вора, поняли, что им может быть парень, уже неоднократно попадавшийся на подобных вещах.
Чтобы убедиться в своих предположениях, полицейские показали мальчику фотографию 14-летнего подозреваемого и пострадавший подтвердил, что это он украл телефон.
Дома подозреваемого не было, поэтому патрульные передали ориентировку на него всем экипажам.
А чуть позже в этот же день с улицы Рыночной поступило сообщение о краже из камеры хранения одного из супермаркетов. Выяснилось, что у мужчины пропала сумка и камеры видео наблюдения зафиксировали, что вещи украл несовершеннолетний парень, одетый в черную спортивную шапку, черную куртку и серые штаны. Патрульные, которые отрабатывали территорию, обнаружили сумку, а неподалеку на спортивной площадке прогуливался и парень, подходивший под описания.
Патрульные задержали парня и выяснили, что утром он отобрал у мальчика мобилку, а потом украл сумку из камеры хранения. Если сумку парень выбросил, то телефон подарил малознакомой сотруднице кафе.
Для дальнейшего разбирательства на место происшествия вызвали сотрудников райотдела, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", Запорожские патрульные закрутили интригу, чтобы задержать воровку
Мальчик пошел покупать цветы, а незнакомый подросток прямо на улице отобрал у него мобильник. Прибыв на место происшествия, патрульные опросили мальчика и, основываясь на описании вора, поняли, что им может быть парень, уже неоднократно попадавшийся на подобных вещах.
Чтобы убедиться в своих предположениях, полицейские показали мальчику фотографию 14-летнего подозреваемого и пострадавший подтвердил, что это он украл телефон.
Дома подозреваемого не было, поэтому патрульные передали ориентировку на него всем экипажам.
А чуть позже в этот же день с улицы Рыночной поступило сообщение о краже из камеры хранения одного из супермаркетов. Выяснилось, что у мужчины пропала сумка и камеры видео наблюдения зафиксировали, что вещи украл несовершеннолетний парень, одетый в черную спортивную шапку, черную куртку и серые штаны. Патрульные, которые отрабатывали территорию, обнаружили сумку, а неподалеку на спортивной площадке прогуливался и парень, подходивший под описания.
Патрульные задержали парня и выяснили, что утром он отобрал у мальчика мобилку, а потом украл сумку из камеры хранения. Если сумку парень выбросил, то телефон подарил малознакомой сотруднице кафе.
Для дальнейшего разбирательства на место происшествия вызвали сотрудников райотдела, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", Запорожские патрульные закрутили интригу, чтобы задержать воровку
- Просмотров: 176
Похожие новости