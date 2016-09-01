В Запорожье на улице Грязнова пассажирская маршрутка врезалась в легковушку.
Микроавтобус, курсирующий по маршруту № 63, въехал в припаркованный автомобиль "Рено".
Об этом "Индустриалке" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
Как писала "Индустриалка", в жутком ДТП с маршруткой пострадали шесть человек, один из которых скончался.
Читайте также: В Запорожье легковушка влетела в фуру.
Микроавтобус, курсирующий по маршруту № 63, въехал в припаркованный автомобиль "Рено".
Об этом "Индустриалке" сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
Как писала "Индустриалка", в жутком ДТП с маршруткой пострадали шесть человек, один из которых скончался.
Читайте также: В Запорожье легковушка влетела в фуру.
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