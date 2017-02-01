Трудовой коллектив ПАО "Запорожсталь" продолжает оказывать необходимую помощь жителям Авдеевки, которая из-за постоянных обстрелов оказалась на грани гуманитарной катастрофы.
Сегодня работники меткомбината во второй раз отправили гуманитарную помощь в пострадавший городок.
В этот раз запорожсталевцы отправили 16 электрогенераторов, стройматериалы (брус, доски, гипсокартон), пожарные рукава, бутилированную воду.
К счастью, электроснабжение Авдеевки благодаря мужественной работе энергетиков ДТЭК удалось восстановить, но нет никаких гарантий, что в столь сложных обстоятельствах ситуация не повторится снова.
Молодые лидеры меткомбината, как и в прошлый раз, помогли проверить целостность груза, погрузить все в машины и проконтролировать процесс.
- Сегодня с волонтерами молодежной организации меткомбината "Запорожсталь" мы продолжаем помогать. Загружаем генераторы, воду, лес и все то, что поможет жителям Авдеевки в этот сложный период, - рассказал "Индустриалке" заместитель руководителя молодежной организации ПАО "Запорожсталь" Станислав Лисица. - Мы также передаем стройматериалы, которые помогут ликвидировать последствия разрушений.
Напомним, что после получения помощи от запорожсталевцев на прошлой неделе директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов на своей странице в Фейсбуке написал: "Продолжаем получать помощь для авдеевцев от наших коллег. Ростислав Шурма одним из первых позвонил и предложил помощь,
а сегодня металлурги "Запорожстали" передали различные стройматериалы для восстановления поврежденного жилья, "буржуйки" и дрова для обогрева, в понедельник из Запорожья ждем бытовые генераторы. Друзья! Спасибо за поддержку!"
Как писала "Индустриалка", металлурги "Запорожстали" отправили помощь для жителей Авдеевки.
Фото Александра Прилепы.
Сегодня работники меткомбината во второй раз отправили гуманитарную помощь в пострадавший городок.
В этот раз запорожсталевцы отправили 16 электрогенераторов, стройматериалы (брус, доски, гипсокартон), пожарные рукава, бутилированную воду.
К счастью, электроснабжение Авдеевки благодаря мужественной работе энергетиков ДТЭК удалось восстановить, но нет никаких гарантий, что в столь сложных обстоятельствах ситуация не повторится снова.
Молодые лидеры меткомбината, как и в прошлый раз, помогли проверить целостность груза, погрузить все в машины и проконтролировать процесс.
- Сегодня с волонтерами молодежной организации меткомбината "Запорожсталь" мы продолжаем помогать. Загружаем генераторы, воду, лес и все то, что поможет жителям Авдеевки в этот сложный период, - рассказал "Индустриалке" заместитель руководителя молодежной организации ПАО "Запорожсталь" Станислав Лисица. - Мы также передаем стройматериалы, которые помогут ликвидировать последствия разрушений.
Напомним, что после получения помощи от запорожсталевцев на прошлой неделе директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов на своей странице в Фейсбуке написал: "Продолжаем получать помощь для авдеевцев от наших коллег. Ростислав Шурма одним из первых позвонил и предложил помощь,
а сегодня металлурги "Запорожстали" передали различные стройматериалы для восстановления поврежденного жилья, "буржуйки" и дрова для обогрева, в понедельник из Запорожья ждем бытовые генераторы. Друзья! Спасибо за поддержку!"
Как писала "Индустриалка", металлурги "Запорожстали" отправили помощь для жителей Авдеевки.
Фото Александра Прилепы.
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