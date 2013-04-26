С октября по декабрь 2016 года в ДК впервые были проведены работы по реконструкции систем теплоснабжения, воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования. Такую реконструкцию энергодарцы ждали не одно десятилетие, сообщает сайт Энергодарского горсовета.В ходе проведенных работ был приобретен и установлен индивидуальный тепловой пункт, оборудованы отопительные биметаллические секционные приборы. Вентиляция большого зрительного зала теперь осуществляется через приточно-вытяжную установку, которая размещена в отдельном помещении, снабжена функцией рециркуляции воздуха. Для кондиционирования большого зала установлен чиллер, который уже весной будет запущен в работу.Энергодарцы на личном примере могли убедиться в том, что теперь во дворце культуры тепло и уютно: впервые после новогодних праздников гости благодарили сотрудников ДК не только за подготовленную концертную программу, но и за комфортные условия, созданные в помещениях дворца культуры. После проведения ремонта тепло стало не только в зрительном зале и фойе, но и в кабинетах, где занимаются творческие коллективы, служебных помещениях, коридорах.- Теперь во дворце культуры, во всех залах и кабинетах созданы комфортные условия, - отметил директор ДК " Сучасник " Владимир Фалилеев. - В зрительном зале температура - 24 градуса тепла! И зрители, и приглашенные артисты, и работники дворца культуры отметили, что в зале стало гораздо теплее и уютнее.