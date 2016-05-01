В ходе мероприятия обсуждались вопросы, которые возникают в работе ОСМД. Среди них - содержание придомовых территорий и ремонт внутриквартальных дорог. Председатели ОСМД поделились опытом решения проблемных вопросов, спланировали проведения дальнейших встреч с представителями районной администрации.Заместитель председателя районной администрации Игорь Подолянец проинформировал присутствующих о выполнении городской Программы развития и содержания жилищно-коммунального хозяйства Запорожья на 2016-2018 годы, освоении выделенных из городского бюджета средств.В Коммунарском районе продолжается работа по созданию ОСМД. По состоянию на 1 января 2017 года в районе существует 156 ОСМД. Специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства районной администрации постоянно консультирует представителей домов, которые хотят создать ОСМД, сообщает сайт мэрии.