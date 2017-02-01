На трассе Харьков-Симферополь произошло смертельное ДТП.
Ранним утром автомобиль сбил женщину-пешехода.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, от полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте ДТП.
Личность погибшей устанавливается. Известно, что женщине было около 30-ти лет.
Как писала "Индустриалка", в жутком ДТП с маршруткой 1 человек погиб, 5 получили травмы.
Читайте также: В Запорожье машина на остановке сбила маму с маленьким ребенком.
Видео: Helper Запоріжжя
Ранним утром автомобиль сбил женщину-пешехода.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, от полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте ДТП.
Личность погибшей устанавливается. Известно, что женщине было около 30-ти лет.
Как писала "Индустриалка", в жутком ДТП с маршруткой 1 человек погиб, 5 получили травмы.
Читайте также: В Запорожье машина на остановке сбила маму с маленьким ребенком.
Видео: Helper Запоріжжя
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