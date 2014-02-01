Запорожцы, проживающие в частных домах, которые оснащены печным отоплением и имеют газовые баллонные установки (сжиженный газ), за назначением субсидии и получением льгот могут лично обратиться в территориальные органы соцзащиты населения по месту регистрации.
Субсидии и льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа назначаются один раз в год.
Перечень документов в этом году остается неизменным. Для назначения субсидий необходимо заявление и декларация, для льгот - заявление, сообщает сайт мэрии.
Читайте также: Запорожцы жалуются на качество газа.
Субсидии и льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа назначаются один раз в год.
Перечень документов в этом году остается неизменным. Для назначения субсидий необходимо заявление и декларация, для льгот - заявление, сообщает сайт мэрии.
Читайте также: Запорожцы жалуются на качество газа.
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