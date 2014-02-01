Насладиться классической камерной музыкой можно будет на отчетном концерте студенческого оркестра "Концертино".
Оркестр, где художественным руководителем и дирижером выступает Игорь Горский, будет звучать в обновленном, после капитального ремонта, большом концертном зале европейского уровня Запорожского музыкального училища имени Майбороды.
Запорожцев ждет насыщенная интересная программа, в которой будут произведения Жака Оффенбаха, Антонио Вивальди, Альфреда Шнитке и других известных композиторов, а также выдающегося запорожского композитора Наталии Боевой.
В исполнении солистки Карины Кусой с оркестром прозвучит музыкальная пьеса Натальи Боевой "Осенний пейзаж", а в исполнении Елены Кочерги (флейта) – "Веснянка", сообщает пресс-центр ЗОО НСЖУ.
Концерт состоится 14 февраля, в 17.30.
Как писала "Индустриалка", В одном из заведений Запорожья открыли Большой концертный зал
Фото: пресс-центр ЗОО НСЖУ
Оркестр, где художественным руководителем и дирижером выступает Игорь Горский, будет звучать в обновленном, после капитального ремонта, большом концертном зале европейского уровня Запорожского музыкального училища имени Майбороды.
Запорожцев ждет насыщенная интересная программа, в которой будут произведения Жака Оффенбаха, Антонио Вивальди, Альфреда Шнитке и других известных композиторов, а также выдающегося запорожского композитора Наталии Боевой.
В исполнении солистки Карины Кусой с оркестром прозвучит музыкальная пьеса Натальи Боевой "Осенний пейзаж", а в исполнении Елены Кочерги (флейта) – "Веснянка", сообщает пресс-центр ЗОО НСЖУ.
Концерт состоится 14 февраля, в 17.30.
Как писала "Индустриалка", В одном из заведений Запорожья открыли Большой концертный зал
Фото: пресс-центр ЗОО НСЖУ
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