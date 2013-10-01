На сайте электронных петиций Запорожья появилось предложение о запрете продажи алкоголя в ночное время.
Автор петиции выступил с инициативой запретить продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива на территории Запорожье с 22:00 до 08:00 везде, кроме общепитов.
Петиция только появилось и пока ее подписал только один человек. Напомним, для рассмотрения предложения Запорожским горсоветом необходимо собрать 750 подписей.
Как писала "Индустриалка", запорожцы хотят бесплатно звонить с мобильных на "15-80".
Читайте также: В Запорожье крыши домов предлагают превратить в огороды и сады.
Автор петиции выступил с инициативой запретить продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива на территории Запорожье с 22:00 до 08:00 везде, кроме общепитов.
Петиция только появилось и пока ее подписал только один человек. Напомним, для рассмотрения предложения Запорожским горсоветом необходимо собрать 750 подписей.
Как писала "Индустриалка", запорожцы хотят бесплатно звонить с мобильных на "15-80".
Читайте также: В Запорожье крыши домов предлагают превратить в огороды и сады.
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