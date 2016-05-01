Юных спортсменов, живущих на Правом берегу, приютили в спортзале спортивного клуба " Импульс " ветераны - воины-афганцы, построившие в Бородинском микрорайоне этот спортзал своими руками.О занятиях юных спортсменов рассказал мне, кандидат в мастера спорта по тхэквондо, сейчас он профессиональный тренер, а до этого профессионально занимался спортом:- Мы тренируемся уже шестой год. В детско-юношеской школе занимаются дети и взрослые разного возраста — от 4 до 30 лет. Все с Правого берега. В секции человек тридцать.Воины-афганцы нам помогли не только тем, что предоставили спортзал для тренировок, но еще и кулер поставили, чтобы после тренировки можно было чай попить, подарили боевые перчатки.Тхэквондо — самый динамичный вид спорта. Работают и ноги, и руки, заниматься могут и дети, и взрослые, и инвалиды. Насчет травмоопасности что можно сказать. Такой же травмоопасный, как и другие виды спорта — бокс, борьба.- Родители это не смущает?- Нет, родители думают о том, чтобы дети были здоровыми, занимались спортом, а не тынялись по углам. У нас контактный вид спорта, то есть возможны травмы. Но можно идти по улице, упасть и поломать себе все подряд.- У вас и девочки занимаются? Вот я разговаривал с- она только в четвертом классе учится - говорит, что через три месяца уже многому научилась. А заняться этим видом спорта решила после того, как со знакомым мальчиком подралась.- Кроме мальчишек и шесть девочек у нас занимаются. Это чудесный вид спорта для девочек. А Юля уже в соревнованиях участвовала, все у нее хорошо. Сейчас Юля не дерется. У нас дети вообще не дерутся. Мы учим их заниматься спортом - и только в спортивных боях драться и побеждать.ВИДЕО.Фото и видео автора