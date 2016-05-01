Ну, это вид спорта такой - тхэквондо - корейское боевое искусство. И, между прочим, олимпийский вид спорта, развивающий силу, гибкость, скоростные навыки и взрывную реакцию
Юных спортсменов, живущих на Правом берегу, приютили в спортзале спортивного клуба "Импульс" ветераны - воины-афганцы, построившие в Бородинском микрорайоне этот спортзал своими руками.
О занятиях юных спортсменов рассказал мне Дмитрий Кришталь, тренер-преподаватель по тхэквондо детско-юношеской школы "Мастер-Січ", кандидат в мастера спорта по тхэквондо, сейчас он профессиональный тренер, а до этого профессионально занимался спортом:
- Мы тренируемся уже шестой год. В детско-юношеской школе занимаются дети и взрослые разного возраста — от 4 до 30 лет. Все с Правого берега. В секции человек тридцать.
Воины-афганцы нам помогли не только тем, что предоставили спортзал для тренировок, но еще и кулер поставили, чтобы после тренировки можно было чай попить, подарили боевые перчатки.
Тхэквондо — самый динамичный вид спорта. Работают и ноги, и руки, заниматься могут и дети, и взрослые, и инвалиды. Насчет травмоопасности что можно сказать. Такой же травмоопасный, как и другие виды спорта — бокс, борьба.
- Родители это не смущает?
- Нет, родители думают о том, чтобы дети были здоровыми, занимались спортом, а не тынялись по углам. У нас контактный вид спорта, то есть возможны травмы. Но можно идти по улице, упасть и поломать себе все подряд.
- У вас и девочки занимаются? Вот я разговаривал с Юлей - она только в четвертом классе учится - говорит, что через три месяца уже многому научилась. А заняться этим видом спорта решила после того, как со знакомым мальчиком подралась.
- Кроме мальчишек и шесть девочек у нас занимаются. Это чудесный вид спорта для девочек. А Юля уже в соревнованиях участвовала, все у нее хорошо. Сейчас Юля не дерется. У нас дети вообще не дерутся. Мы учим их заниматься спортом - и только в спортивных боях драться и побеждать.
ВИДЕО. Разминка и тренировочные бои
Фото и видео автора
Юных спортсменов, живущих на Правом берегу, приютили в спортзале спортивного клуба "Импульс" ветераны - воины-афганцы, построившие в Бородинском микрорайоне этот спортзал своими руками.
О занятиях юных спортсменов рассказал мне Дмитрий Кришталь, тренер-преподаватель по тхэквондо детско-юношеской школы "Мастер-Січ", кандидат в мастера спорта по тхэквондо, сейчас он профессиональный тренер, а до этого профессионально занимался спортом:
- Мы тренируемся уже шестой год. В детско-юношеской школе занимаются дети и взрослые разного возраста — от 4 до 30 лет. Все с Правого берега. В секции человек тридцать.
Воины-афганцы нам помогли не только тем, что предоставили спортзал для тренировок, но еще и кулер поставили, чтобы после тренировки можно было чай попить, подарили боевые перчатки.
Тхэквондо — самый динамичный вид спорта. Работают и ноги, и руки, заниматься могут и дети, и взрослые, и инвалиды. Насчет травмоопасности что можно сказать. Такой же травмоопасный, как и другие виды спорта — бокс, борьба.
- Родители это не смущает?
- Нет, родители думают о том, чтобы дети были здоровыми, занимались спортом, а не тынялись по углам. У нас контактный вид спорта, то есть возможны травмы. Но можно идти по улице, упасть и поломать себе все подряд.
- У вас и девочки занимаются? Вот я разговаривал с Юлей - она только в четвертом классе учится - говорит, что через три месяца уже многому научилась. А заняться этим видом спорта решила после того, как со знакомым мальчиком подралась.
- Кроме мальчишек и шесть девочек у нас занимаются. Это чудесный вид спорта для девочек. А Юля уже в соревнованиях участвовала, все у нее хорошо. Сейчас Юля не дерется. У нас дети вообще не дерутся. Мы учим их заниматься спортом - и только в спортивных боях драться и побеждать.
ВИДЕО. Разминка и тренировочные бои
Фото и видео автора
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