Как напомнил заместитель областного военного комиссара — начальник отдела комплектации и призыва Юрий Бойко, согласно законодательства, призыву в Вооруженные Силы Украины подлежат с 18 лет, но согласно указа Президента на срочную службу призываются юноши, которым исполнилось 20 лет.- Областная призывная комиссия дает 18-летним отсрочку на два года, - уточнил Юрий Сергеевич. - На срочную службу сейчас призыву подлежат граждане в возрасте от 20 до 27 лет.Мероприятия по подготовке к призыву на срочную службу начнутся в марте. Наряда Запорожской области по количеству призывников пока нет, в предыдущие годы, как отметил Юрий Бойко, наш регион всегда выполнял плановое задание, определенное Генштабом.