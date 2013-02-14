Все вокруг уже будто окрасилось розово-красным цветом, а в воздухе витают приторно-сладкие ароматы, магазины заполнены миллионом различных вещей с сердечками на любой вкус и кошелек, и даже мастера маникюра предлагают соответствующий 14 февраля дизайн ногтей. И пока одни предвкушают, как прекрасно проведут этот день со своей второй половинкой, а, может, даже получат заветное предложение руки и сердца, другие чувствуют себя незваными гостями на этом празднике жизни. И все это только потому, что у них нет пары. Те, кто пока одинок, согласятся, что быть одному иногда и так несладко, а в такой день тоска накатывает с двойной силой."Индустриалка" выяснила у психолога, как провести День всех влюбленных, если у вас нет пары.- Последние много лет люди мыслят ритуалами и отсчитывают жизнь этими ритуальными датами, наполняют ее ими же, при этом начисто лишаясь своей индивидуальности. Несомненно, это удобно и возможно даже так легче жить, - отметил врач-психотерапевт, психолог Антон Карцев. - Но, вспомните, что в древности праздники были необходимы для отсчета времени, совершения ритуального магического действия, которое должно было принести пользу и давало успокоение. В настоящее время все праздники комерционализированы, на них зарабатывают. Люди привыкли отмерять рубежи своей жизни датами и праздниками. Но, друзья, разве наша жизнь меняется после наступления праздника? Вряд ли. Если ничего не делать каждый день, ежесекундно для достижения своих целей, то ваши мечты не реализуются. И каждый из нас об этом знает, в глубине души.Теперь о дне влюбленных. В этот день влюбленные дарят друг другу подарки и открытки с сердечками, с признаниями в любви. А у меня вопрос: "В другое время не нужно любимым и дорогим людям дарить подарки и признаваться в любви?" Что, для того, чтобы проявить свои чувства нужен особый день? Радовать дорогих вашему сердцу людей можно лишь один раз в год? Любовь должна проявляться не в символах в виде открыток, сердечек в социальных сетях и торжественных словах, а в ежедневных поддержке и теплоте, доброжелательности и сочувствии, заботе и ответственном отношении. Но сейчас мы видим, как молодые люди 14 февраля клянутся друг другу в вечной любви, а послезавтра расстаются. Это Потемкинские деревни. Мираж, который видят многие люди один раз в году. Но деньги, которые зарабатываются на игрушках и открытках в этот день, вполне настоящие. Так для кого ценен этот праздник? Для влюбленных или бизнесменов? 14 февраля словно самоуспокоение и самозаверение для многих. Вот, какой я молодец, у меня есть пара и я даже подарок ей подарил. Я могу это почувствовать увидеть и пощупать. Чем больше медведя я подарил, тем крепче моя любовь. Можно тогда и луперкалии (древнеримский языческий праздник плодородия в честь Луперка (Lupercus) — бога Фавна. - Д.С.) возродить, авось рождаемость повысится.- Моя рекомендация всем людям, которые проведут 14 февраля без пары, - не огорчайтесь. Займитесь полезным делом. Или проведите день, как обычно. Ваша любовь должна жить в душе, каждый день, а не в китайской открытке один раз в год. Вы найдете свою любовь. И я хочу обратиться к влюбленным - не превращайте свою любовь в ярлык, который можно поставить в углу, любите искренне и самозабвенно, от чистого сердца, заботьтесь друг о друге в тяжелые дни и время лишений, смейтесь вместе в дни радости, с глубочайшей ответственностью относитесь к дорогим людям, прощайте мелкие слабости, но никогда не унижайтесь в отношениях и не превращайте свою любовь в красивый и бездушный ярлык.