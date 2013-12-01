Помощь зимующим птицам стала доброй традицией для школьников. Экологические уроки, посвященные жизни птиц в холодное время года, проводит учитель географии и экологии Наталья Барко. Вместе с членами эколого-биологической филиала научно-исследовательского краеведческого объединения " Астер " педагог знакомит школьников с видами птиц, которые остаются зимовать в родных краях, сопровождая свои рассказы фотографиями соответствующих птиц, аудио-записями их " голосов " . Отдельное внимание уделяется изготовлению и обустройству зимних кормушек." Зима для птахів страшна не холодом, а голодом, – рассказывает ученикам Наталья Ивановна. – Якщо птах отримає достатньо їжі, він зможе витримати сильні морози. Проте багато з них не зможуть пережити холодну пору року без допомоги людей " .Школьники с большой ответственностью подходят к организации кормушек для птиц. Под руководством учителя они уже несколько лет изготавливают и вывешивают домики на территории школы.Фото предоставлено Омельницким филиалом имени академика Н.А.Доллежаля