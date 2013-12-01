Ученики Омельницкого филиала имени академика Н.А.Доллежаля учебно-воспитательного комплекса "Основа" Преображенского сельского совета Ореховского района в ходе акции ВДС "Екологічна варта" "Наша допомога птахам" изготовили и развесили импровизированные "столовые" для пернатых, которые мерзнут в холодные зимние дни.
Помощь зимующим птицам стала доброй традицией для школьников. Экологические уроки, посвященные жизни птиц в холодное время года, проводит учитель географии и экологии Наталья Барко. Вместе с членами эколого-биологической филиала научно-исследовательского краеведческого объединения "Астер" педагог знакомит школьников с видами птиц, которые остаются зимовать в родных краях, сопровождая свои рассказы фотографиями соответствующих птиц, аудио-записями их "голосов". Отдельное внимание уделяется изготовлению и обустройству зимних кормушек.
"Зима для птахів страшна не холодом, а голодом, – рассказывает ученикам Наталья Ивановна. – Якщо птах отримає достатньо їжі, він зможе витримати сильні морози. Проте багато з них не зможуть пережити холодну пору року без допомоги людей".
Школьники с большой ответственностью подходят к организации кормушек для птиц. Под руководством учителя они уже несколько лет изготавливают и вывешивают домики на территории школы.
Фото предоставлено Омельницким филиалом имени академика Н.А.Доллежаля
Помощь зимующим птицам стала доброй традицией для школьников. Экологические уроки, посвященные жизни птиц в холодное время года, проводит учитель географии и экологии Наталья Барко. Вместе с членами эколого-биологической филиала научно-исследовательского краеведческого объединения "Астер" педагог знакомит школьников с видами птиц, которые остаются зимовать в родных краях, сопровождая свои рассказы фотографиями соответствующих птиц, аудио-записями их "голосов". Отдельное внимание уделяется изготовлению и обустройству зимних кормушек.
"Зима для птахів страшна не холодом, а голодом, – рассказывает ученикам Наталья Ивановна. – Якщо птах отримає достатньо їжі, він зможе витримати сильні морози. Проте багато з них не зможуть пережити холодну пору року без допомоги людей".
Школьники с большой ответственностью подходят к организации кормушек для птиц. Под руководством учителя они уже несколько лет изготавливают и вывешивают домики на территории школы.
Фото предоставлено Омельницким филиалом имени академика Н.А.Доллежаля
- Просмотров: 99
Похожие новости