С начала эпидемического сезона диагноз грипп установлен 2101 больному, в 106-ти случаях диагноз подтвержден вирусологической лабораторией, в 1995 - установлен по клиническим проявлениям. Летальных случаев от осложнений гриппа не зарегистрировано, сообщает сайт облСЭС.Заболеваемость ниже эпидемического порога на 38,9% (показатель эпидпорога 801,6 на 100 тыс. населения). С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 6246 человек.