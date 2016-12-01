В Запорожье заболеваемость гриппом и ОРВИ на 9,7% ниже предыдущей недели, заболело 3968 человек, из них 57,4% составляют дети. Заболеваемость школьников выросла на 21,4% по сравнению с показателями прошлой недели.
С начала эпидемического сезона диагноз грипп установлен 2101 больному, в 106-ти случаях диагноз подтвержден вирусологической лабораторией, в 1995 - установлен по клиническим проявлениям. Летальных случаев от осложнений гриппа не зарегистрировано, сообщает сайт облСЭС.
Заболеваемость ниже эпидемического порога на 38,9% (показатель эпидпорога 801,6 на 100 тыс. населения). С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 6246 человек.
С начала эпидемического сезона диагноз грипп установлен 2101 больному, в 106-ти случаях диагноз подтвержден вирусологической лабораторией, в 1995 - установлен по клиническим проявлениям. Летальных случаев от осложнений гриппа не зарегистрировано, сообщает сайт облСЭС.
Заболеваемость ниже эпидемического порога на 38,9% (показатель эпидпорога 801,6 на 100 тыс. населения). С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 6246 человек.
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