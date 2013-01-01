В Мелитополе машина "скорой помощи" с пациентом попала в ДТП.
На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и карета "скорой", в которой находился пациент.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, в аварии пострадал 43-летний пациент и 43-летняя женщина. К счастью, они отделались ушибами.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье маршрутка сбила человека на пешеходном переходе.
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На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и карета "скорой", в которой находился пациент.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, в аварии пострадал 43-летний пациент и 43-летняя женщина. К счастью, они отделались ушибами.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье маршрутка сбила человека на пешеходном переходе.
Читайте также: В Запорожье машина на остановке сбила маму с маленьким ребенком.
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