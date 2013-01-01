В селе Камыш-Заря Бильмацкого района Запорожской области фермер пострадал от взрыва гранаты.
Ранним утром в окно сельского магазина кто-то бросил гранату, которая разорвалась.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, во время ЧП травмировался 57-летний мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", в запорожском магазине на человека обрушился стеллаж.
Читайте также: В Запорожье фура сбила ребенка.
Ранним утром в окно сельского магазина кто-то бросил гранату, которая разорвалась.
Как сообщил "Индустриалке" глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, во время ЧП травмировался 57-летний мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", в запорожском магазине на человека обрушился стеллаж.
Читайте также: В Запорожье фура сбила ребенка.
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