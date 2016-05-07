Запорожские кинотеатры представляют сразу две кинопремьеры в жанре - ужасы.Самая знаменитая девочка-убийца Самара снова оказалась в центре внимания. Американские режиссеры сняли приквел фильмов "Звонок" и "Звонок 2". Фильм "Звонки" снят по мотивам одноименного романа Кодзи Судзуки, как и японский фильм 1998 года. Кинолента перенесет зрителя на 30 лет до событий в первом фильме.Сюжет фильма повествует о двенадцатилетней девочке Самаре, которая постоянно подвергалась эмоциональным травмам, переживая оскорбления и насмешки в ее адрес. Все вокруг считали ее душевнобольной и с каждым днем жизнь Самары превращалась в ад, и та злоба, которая поселилась в ее душе, заставила девочку мстить обидчикам за все злодеяния.Вторым подарком для почитателей хорроров стал фильм британского режиссера "Не стучи дважды". По словам создателей, сюжет основан на реальной городской легенде о ведьме, известной в Англии. Съемки киноленты проходили в столице Уэльса, Кардиффе. Параллельно с производством фильма разрабатывалась одноименная компьютерная игра "Don't Knock Twice".Мистическая история о поисках матерью своей покинувшей дочери. Чтобы восстановить отношения с дочерю, она оказывается втянута в страшную историю с демонической ведьмой из городских легенд.