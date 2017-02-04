Но! За исполнение песни на французском языке " Джеральдина " зрители дали Арсену 7 баллов, поставив его на второе место. То есть песня, премьера которой состоялась 1 февраля, реально уже стала популярной.Нашего земляка " подвело " голосование членов жюри. Победительница " Евровидения-2016 " Джамала оценила выступление запорожца Арсена Мирзояна в первом полуфинале национального отбора на " Евровидение-2017 " на один балл, но поскольку оценки еще двух членов жюри — Константина Меладзе и Андрея Данилко были повыше, то в итоге Арсен получил от жюри 4 балла.Свое решение Джамала объяснила тем, что, по ее мнению, песня очень хорошая, имеет право на существование, может звучать на радио, но для международного конкурса ей не хватает "изюминки".Самый высокий общий балл — 8 жюри поставило группе " Сальто Назад " (восьмерки поставили Андрей Данилко и Джамала, семерку — Константин Меладзе), 7 баллов заслужила от них TAYANNA.А вот зрители на первое место поставили TAYANNA, а гна второе, повторю — Арсена Мирзояна.Как сообщала " Индустриалка " , в первом полуфинале национального отбора выступили SKAI (СКАЙ), Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.8 баллов - Сальто Назад, 7 баллов - TAYANNA, 6 баллов - SKAI (СКАЙ), 5 баллов - MamaRika, 4 балла - Арсен Мирзоян, 3 балла - Monochromea, 2 балла - Рома Веремейчик и группа LUMIERE, 1 балл - Laliko.8 баллов - TAYANNA, 7 баллов - Арсен Мирзоян, 6 баллов - Сальто Назад, 5 баллов - SKAI (СКАЙ), 4 балла - MamaRika, 3 балла - Рома Веремейчик и группа LUMIERE, 2 балла - Monochromea, 1 балл - Laliko.