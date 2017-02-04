Запорожец Арсен Мирзоян с песней "Джеральдина" сегодня закрыл первый полуфинал национального отбора на "Евровидение-2017". Сейчас идет голосование, СМС-ки в поддержку нашего земляка можно (и нужно!) присылать на номер 7766 с цифрой 8.
Всего на сцену выходили восемь участников: группа SKAI (СКАЙ), Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.
На сайте проекта "Национальный отбор на Евровидение-2017" об Арсене говорится так: "Родился и вырос в городе Запорожье. Более десяти лет работал инженером металлургической отрасли, параллельно занимаясь творчеством. Когда пришло время выбирать между карьерой металлурга и музыкой, выбрал последнюю, несмотря даже на потерю слуха и отсутствие музыкального образования.
Музыка Мирзояна вне формата, но это не мешает артисту появляться в номинациях музыкальных премий. Философия артиста заставляет задуматься, и это нравится его зрителю.
Для участия в конкурсе "Евровидение" Арсен выбрал композицию, которая называется "Джеральдина". Эта песня родилась в летнюю ночь, толчком стало рождественское письмо, в котором Чарли Чаплин обращается к своей дочери Джеральдине. Чаплин, как любящий отец, рассказывает дочери о настоящих ценностях. Это так вдохновило артиста, который недавно стал отцом малышки, что песня родилась буквально в течение нескольких часов.
Но, как говорит сам певец, это песня не только о двух людях, она об искренних хороших отношениях отца и дочери: "Конечно, мне бы хотелось, чтобы эту песню услышала Джеральдина Чаплин", — говорит Арсен Мирзоян.
Арсен признался, что на гастролях скучает по дочери, поэтому песня очень близка ему, отцу маленькой Нины.
Из трех судей национального отбора больше всего комплиментов Арсену наговорил Константин Меладзе, отметивший, что выступление Арсена - это "тот случай, когда волнение вообще отсутствовало, по крайней мере внешне".
- Это так обаятельно! Сразу увеличивает эффект в десяток раз. Человек вышел, свободно, легко, лучезарно спел, - не скрывал своего восхищения музыкальный продюсер национального отбора. Кстати, Константин Меладзе отметил интересный профиль Арсена, назвав егшо орлиным.
В ответ Арсен, вспомнив свою работу в механическом цехе "Запорожстали", сообщил, что "у металлургов это называется гнутые профиля". "У вас шикарный гнутый профиль", - поддержал диалог Константин, отметив, что выступление Арсена ему очень понравилось.
- Я забыл, что сижу в жюри, я побывал на концерте, причем бесплатно, получил море удовольствия, - заявил Константин Меладзе.
Второй член жюри — победительница "Евровидения-2016" Джамала была не так "прихильна" к нашему Арсену.
- Все було камерно, шансон французькою, романтично, дуже мило,- поделилась Джамала. - Все було рівно, з шармом, чудово заспівано, але мені не вистачило якоїсь ізюминки.
Андрей Данилко, в свою очередь, сообщил, что диск с записью этой песни на него не произвел особого впечатления, а вот живое исполнение “Джеральдины” понравилось. “Хорошо, поздравляю, молодец!" - дал оценку третий член жюри.
Мнение зрителей, голосовавших в "Телепортале", разделилось: 54% лайкнули, а еще 46% выступление Арсена не понравилось. Посмотрим, что покажет СМС-голосование. Из восьми участников в финал пройдут двое.
Кстати, ведущий первого полуфинала Сергей Притула отметил, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поменялись ролями: если в прошлом году Тоня участвовала в национальном отборе на "Евровидение", а Арсен сидел дома с маленькой Ниной, которая появилась на свет 15 января, то в этом году Арсен выступает на отборе, а Тоня сидит с дочкой.
Второй полуфинал национального отбора, в котором выступят также 8 участников, состоится в следующую субботу, третий - 18 февраля.
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